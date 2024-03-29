Батагов: Сборная Украины U-21 прогрессирует и будет прогрессировать дальше
Молодежная команда выиграла все 6 матчей из 6
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов поделился своими впечатлениями от победы над Азербайджаном U-21 (3:0) в матче отбора Евро-2025 U-21.
"Игра нам давалась, поэтому с самого ее начала мы стали создавать моменты, плюс было много стандартов. Удалось забить быстрый мяч, поэтому нашу победу считаю закономерной. Мы выиграли все шесть матчей из шести, пропустив всего два мяча.
Поэтому, думаю, мы движемся в правильном направлении. Команда прогрессирует и будет прогрессировать дальше", - цитирует Батагова официальный сайт УАФ.
Напомним, сине-желтые лидирует в группе F. Следующий матч отборочного турнира Евро-2025 U-21 подопечные Унаи Мельгосы проведут 6 сентября против Сербии.
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