Батагов: Сборная Украины U-21 прогрессирует и будет прогрессировать дальше

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов поделился своими впечатлениями от победы над Азербайджаном U-21 (3:0) в матче отбора Евро-2025 U-21.

"Игра нам давалась, поэтому с самого ее начала мы стали создавать моменты, плюс было много стандартов. Удалось забить быстрый мяч, поэтому нашу победу считаю закономерной. Мы выиграли все шесть матчей из шести, пропустив всего два мяча.

Поэтому, думаю, мы движемся в правильном направлении. Команда прогрессирует и будет прогрессировать дальше", - цитирует Батагова официальный сайт УАФ.