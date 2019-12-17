Наши за границей. Неделя истории

Во время последней Еврокубковой недели года всегда есть место истории. На этот раз немало таких мест завоевали и украинцы. "Аталанта" сенсационно пробилась в 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Гент" впервые в своей истории выиграл группу одного из Еврокубков, "Ференцварош" выдал лучший сезон в истории венгерского футбола. И даже "Брюгге" запомнился, остановив мадридский "Реал" на антирекорде сезона по ударам по воротам в первом тайме.

Италия

Шестой тур Лиги Чемпионов был полон переворотов. Четыре команды, начавшие его в Топ-2 группы, выпали из нее и вылетели из турнира. В частности, "Шахтер" стал соучастником чуда дебютанта ЛЧ "Аталанты". Во второй раз в истории кому-либо удалось выйти из группы после трех поражений подряд. "Богине", не входящей даже в Топ-10 своей лиги по зарплатам и покупкам игроков - ещё и после разницы мячей 1:11 и с последнего места в группе после пятого тура. Ее достижение невероятно и замечательно во всех смыслах. Неудивительно, что скромнейшую команду и скромнейший город Бергамо захлестнули эйфория, ощущение сказки, волшебства.

Президент клуба Антонио Перкасси заявил, что плакал от счастья. А его сын Лука говорил о лучшем дне в истории клуба. Но вообще-то передать словами их ощущения невозможно. Лишь приятно, что к этой истории, к этим эмоциям причастен и украинец. Руслан Малиновский вышел на поле в Харькове на 61-ой минуте. До этого его команда никак не могла вскрыть оборону соперника. В первом тайме, который главный тренер Джан Пьеро Гасперини признал тяжёлым, она даже не доминировала. Но после выхода украинца на поле забила три мяча. В том числе и с его штрафного с фланга, замкнутого легким касанием ноги Пашалича. Причем мяч летел в ворота в любом случае.

Опорник команды Мартен Де Роон заявил, что выход Руслана на поле стал решающим. Вряд ли он имел в виду лишь ассист. 18-й номер помог и наращивать давление, лишать соперника мяча и постепенно сминать его. Нанес неточный удар с 18-ти метров. Как всегда, смело шёл в обыгрыш (3), искал мяч, снимал напряжение. Эти 29 минут "Аталанта" выиграла по ударам по воротам со счетом 8:3. При том, что первую 61 - лишь со счетом 9:6. А по ударам в створ соотношение еще яснее - 6:1 после 2:1. Существенное изменение.

Выходит, Руслан - идеальный игрок для удержания и укрепления преимущества. Но вот для его добывания в равной игре и увеличения - не настолько сильный. Поскольку для добывания нужно жестко бороться и отбирать, а для увеличения - забивать. При отсутствии всей ведущей тройки атакеров Гомес-Дуван Сапата-Иличич в матче лиги в Болонье (1:2) Руслан остался лидером центральной оси команды. И не сумел привести ее даже к ничьей. Хотя индивидуально на позиции под нападающими отыграл очень хорошо. Успех игрока, неудача лидера. И неудача команды, с двумя победами в последних семи матчах лиги застрявшей на шестом месте.

Малиновский был несомненно лучшим в команде. Лучшим на поле по ударам по воротам (6). В начале матча он попадал во вратаря и чуть промахивался с 14-16 метров в динамичных атаках. Активничал и после пропущенного гола, пытался обострить. Выдал отличный пас на Пашалича прямо перед воротами. Классно вбежал в штрафную и спокойно забил во втором матче лиги подряд. Мощно пробивал издали и со штрафного с фланга. Хорошее портфолио. Вот только удары, кроме одного, шли либо во вратаря, либо неточно. А в отборе он не достиг ничего. Потому оценки в СМИ варьировались в диапазоне 6-7 с комментариями о нестабильности, непостоянстве.

Соперником "Аталанты" в 1/8 финала Лиги Чемпионов стала "Валенсия". Такой жребий Перкасси-старший назвал "подарком на Рождество".

Что же касается Евгения Шахова, то здесь никаких дилемм нет. Он провалил свой матч. Семь матчей из последних восьми без поражений притупили бдительность "Лечче". Он не осознал, что выезжает в Брешию на матч за шесть очков. И в итоге в первом тайме с множеством стыков и минимумом футбола не создал ничего и пропустил два слишком лёгких гола. Ничего не создал и Шахов с позиции под нападающими. Даже остался последним по касаниям мяча в первом тайме. А на второй уже не вышел. Оценки СМИ в диапазоне 4-5 заслуженны. 0:3 - и "Лечче" в эпицентре борьбы против вылета.

Бельгия

"Гент" также свершил историю. Впервые в истории клуба выиграл группу Еврокубка. Стал лучшей бельгийской командой в нынешней Таблице Коэффициентов УЕФА. Президент клуба Иван Де Витте оценил кампанию "девяткой". Учитывая четыре очка, взятые и у "Вольфсбурга", и у "Сент-Этьена", и у "Александрии", можно было поставить и наивысшую оценку. А вот за лигу он ставит лишь "семерку", поскольку проблема гостевых матчей все ещё не решена. На счету команды лишь две победы вне "Геламко Арены", в последних двух матчах состоялись два поражения. Потому она и третья с огромным отставанием от лидера.

Против "Александрии" (2:1) Роман Безус отыграл 80 минут, Роман Яремчук - 73, а Игорь Пластун - полный матч. Первый наконец-то отметился и в Еврокампании. Отличным забросом на Депуатра и сбросом головой на него же. 2:0 уже в дебюте.

Второй проиграл дуэль вратарю и нанес еще три менее опасных удара по воротам. А третий выручил в ситуации, когда "Александрия" могла полностью вернуться в игру.

В матче лиги в Остенде (1:2) Безус отыграл 60 минут, Яремчук и Пластун - полный матч. Романы поучаствовали в первом голе - хавбек забросил на ход, форвард пробил во вратаря, а Депуатр добил. Яремчук также пробивал неточно с 17-ти метров, из центра штрафной и головой с шести метров. В двух последних случаях ему никто не мешал, так что промахи немалые. А Пластун проиграл верховую дуэль автору ассиста к первому голу. Да еще и столкнулся с ним головами.

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп подытожил матч так: "Мы начали контролем игры, но после 1:0 забыли снять все вопросы и позволили им вернуться. Мы создали немало, но действовали неэффективно. Нужно посмотреть в зеркало и найти настрой". И побыстрее, ведь впереди встреча с "Брюгге".

Лидер лиги подтвердил свой статус. И выполнил задание в Европе. Точнее, в Лиге Чемпионов за него постарался "Пари Сен-Жермен", раздавив "Галатасарай". Но и сам "Брюгге" старался. Он явно заслужил место в 1/16 финала Лиги Европы больше, чем турецкий клуб. В первом тайме удалось остановить "Реал" на его антирекорде сезона - всего трех ударах по воротам. До перерыва бельгийцы просто играли лучше. Потому по окончании матча и говорили о не таких больших разрывах и были разочарованы результатом. Главный тренер Филипп Клемент даже заявил, что для выхода на наивысший уровень его команде не хватает лишь реализации. Слишком претенциозные слова. Но "Брюгге" и вправду неплох.

Эдуард Соболь начал "кроссом" на Тау, удар того в упор был остановлен ногой вратаря. В обороне же в первом тайме проблем у украинца не было. Лишь во втором мадридцы добавили. И здесь Соболь уже не справился. Он оставил простор Одриосоле на фланге для ассиста. И не прикрыл в центре штрафной Касемиро, оставившего мяч двум более молодым бразильцам. Но в целом весьма достойное выступление Эдуарда.

А в лиге проблем не было вовсе. "Брюгге" легко раздавил дома "Мехелен" со счетом 3:0. Соперник нанес первый удар в створ ворот лишь на 52-ой минуте. А Клемент хвалил команду за серьёзность и мощный старт.

В 1/16 финала Лиги Европы "Гент" встретится с "Ромой", а "Брюгге" - с "Манчестер Юнайтед". Кстати, такой жеребьёвкой представители обоих клубов довольны. Они считают, что заслужили получить таких статусных соперников и тем самым порадовать своих болельщиков.

Венгрия

"Ференцварош" также добился исторического результата. Семь очков в группе Еврокубка - повторение рекорда венгерского футбола. Также он побил рекорд по сезонному коэффициенту. При этом до второго места в группе не хватило лишь одного очка. Одного гола в пятом либо шестом туре. "Види" год назад не хватило бы и двух голов и двух очков. Потому сезон команды Сергея Реброва - лучший в истории венгерского футбола. Не случайно тренер гордится игроками, напоминает о 15-ти годах без групповых турниров и о всего двух поражениях в 14-ти матчах кампании. А президент клуба Габор Кубатов говорит о золотом годе и бесконечном удовольствии от работы Реброва. Если бы не избыток ничьих...

Матч против "Лудогорца" Ребров назвал лучшим из четырех очных в сезоне, говорил о моментах в первом тайме и неназначенном пенальти за явную игру рукой. Арбитр Матей Юг даже удостоился изменения своей страницы в Википедии на надпись "продался "Лудогорцу". Подвели отсутствие трех из четырех ведущих защитников (запасные привезли гол), не слишком острые удары, удар в стойку. И апатия во втором тайме, которую тренер объяснил усталостью. Здесь болгары были спокойны, а венгры - слишком инертны. Ребров еще и опоздал с заменами. Потому Шкварка и Сигневич успели сделать лишь один гол. На 95-ой минуте. 1:1. "Гордость и разочарование", - подытожил вратарь Денес Дибус.

Александр Зубков отыграл полный матч. Игоря Харатина на 84-ой минуте заменил Даниил Игнатенко. Зубков нанес один из простых для вратаря ударов из района линии штрафной в дебюте матча. Забросил на Нгуена, чуть не доставшего в паре метров от ворот. Другие украинцы не особо запомнились. А вот в последнем матче года в гостях против "Дьошдьора" в лиге (1:0) Зубков забил. Штрафной удар на 15-ой минуте он исполнил не так уж и впечатляюще, но вратарь лишь коснулся мяча. Здесь Харатин отыграл полный матч, Игнатенко - 13 минут. Nemzetisport назвал игру скучной. Тем не менее, победа и переход в 2020-й год с четырьмя очками преимущества над "Фехерваром" и матчем в запасе были оформлены.

Англия

Александр Зинченко вернулся на поле после двух месяцев отсутствия. И его возвращение совпало с выходом "Манчестер Сити" из некоего кризиса. После всего двух побед в семи матчах во всех турнирах уже начали говорить об окончании эры, о преемниках Хосепа Гвардиолы. Однако затем "Сити" одержал две разгромные гостевые победы подряд - над сверхмотивированным загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов (4:1) и над "Арсеналом" в лиге (3:0). При четырех очках отставания от "Лестера" он остается фаворитом в борьбе за второе место в АПЛ. Да и "Реалу" в 1/8 финала Лиги Чемпионов придётся крайне непросто.

В первом матче Зинченко отыграл 24 минуты, во втором - пять. Ничем особенным не отличился. Но нельзя не отметить сорок касаний мяча в этих матчах. Причём большинство из них - на половине поля соперника, и немало - ближе к центральной зоне. Высокое соотношение касаний к игровым минутам, смелая игра, помощь в центре - он еще понадобится команде.

Андрей Ярмоленко, можно сказать, двигается назад. Он не был в стартовом составе "Вест Хэма" уже в четырех матчах подряд. А его команда не то, что двигалась, а летела назад, к зоне вылета. Лишь одна победа в десяти турах заставила болельщиков свистеть, саркастично и цинично комментировать в духе "все пропало". И даже покидать стадион. Матч в Саутгемптоне мог опустить ее за красную линию, а главного тренера Мануэля Пеллегрини - отправить домой. Но хотя бы эту битву за шесть очков удалось выиграть (1:0). И набрать немного воздуха в лёгкие.

Ярмоленко вышел на замену на 73-ей минуте. Успел коснуться мяча лишь семь раз. Правда, одно из касаний должно было стать голевым. Он подключился в центр штрафной во время контратаки, получил скидку и нанес удар. Выше ворот.

Греция

Каденция Массимо Карреры в АЕКе началась победой, которую пресса окрестила "итальянской". Новый наставник перед матчем прежде всего говорил об укреплении обороны, о борьбе в дуэлях, о страсти, о залитых потом футболках. А после матча запостил в Твиттере фото команды в раздевалке с надписью "мои воины". Даже тактическая схема была той же, что и у его друга и учителя Антонио Конте - 3-5-2. Также Массимо говорит о семейной атмосфере. Все это - хорошие новости для Дмитрия Чигринского. Команда будет работать на оборону, украинец будет бороться как умеет и помогать создавать семью. Он должен найти общий язык с этим тренером.

Каррера признал, что в Ксанти обе команды создали мало и что его команде сильно помогло удаление в составе соперника на 77-ой минуте. Единственный гол был забит лишь на 84-ой. Но для начала и такая победа хороша. Тем более, что соперник нанес лишь три удара по воротам и ни одного - в створ. Так что Чигринский провел спокойный матч. А его команда сохранила третье место в турнирной таблице.

Голепад украинских легионеров в Турции закончился на предыдущей неделе. Нынешняя была "сухой". В лиге игровые минуты получил лишь Артем Кравец. Он отыграл полный матч в Газиантепе. "Кайсериспор" уступил со счетом 0:3 и остался предпоследним. Три из пяти ударов его команды по воротам на счету украинца. В том числе и неточный головой с отличной позиции уже на третьей минуте.

Также отметим красную карточку Артура Рудько. На 79-ой минуте при счёте 0:1 вратарь кипрского "Пафоса" (10 место) бросил перед собой мяч перед выбиванием, но слишком далеко. Пришлось за пределами штрафной бросаться в подкат в ноги игроку АЕКа (Ларнака). Арбитр заметил контакт (честно говоря, я - нет) и удалил Артура с поля. Впрочем, счет так и не изменился.

Роман Зозуля, как и Малиновский, как и игроки "Гента" и "Ференцвароша", также принял участие в историческом эпизоде. Вот только лучше бы этого эпизода не было. Лучше бы не состоялся первый матч в истории испанского футбола, прерванный из-за оскорблений в адрес игрока...

Фото - Atalanta.it, Sporza.be, Nemzetisport.hu, Gazzetta.gr