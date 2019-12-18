Лунин в старте Вальядолида на матч Кубка Испании

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/64 Кубка Испании против "Толосы".

Таким образом, это будет первое появление украинца в составе своего нынешнего клуба.

Ну и отметим, что матч "Толоса" - "Вальядолид" начнется в 19:00. Данный раунд турнира состоит из одного поединка.