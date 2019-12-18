Лунин в старте Вальядолида на матч Кубка Испании
Первый матч Андрея за Вальядолид
Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/64 Кубка Испании против "Толосы".
Таким образом, это будет первое появление украинца в составе своего нынешнего клуба.
Ну и отметим, что матч "Толоса" - "Вальядолид" начнется в 19:00. Данный раунд турнира состоит из одного поединка.
LA ALINEACIÓN | ????????#pucela #TolosaFCRealValladolid pic.twitter.com/TT3ix1hjcS— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 18, 2019
???? ¡Ya en Berazubi! #pucela #TolosaCFRealValladolid pic.twitter.com/WSweXp5MfL— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 18, 2019
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
palmotron (Бровари)
18.12.2019 в 19:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...