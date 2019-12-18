  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин в старте Вальядолида на матч Кубка Испании
В тренде

Лунин в старте Вальядолида на матч Кубка Испании

Наши за границей
(1 голосов)

Первый матч Андрея за Вальядолид

Лунин в старте Вальядолида на матч Кубка Испании
Новина українською

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды на матч 1/64 Кубка Испании против "Толосы".

Таким образом, это будет первое появление украинца в составе своего нынешнего клуба.

Ну и отметим, что матч "Толоса" - "Вальядолид" начнется в 19:00. Данный раунд турнира состоит из одного поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вальядолид Андрей Лунин Толоса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
palmotron (Бровари)
18.12.2019 в 19:16
Просто дали відпочити основному голкіперу...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...