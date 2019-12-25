Директор Гента: Яремчук делает в Бельгии большие дела

Директор по коммуникациям "Гента" Патрик Липс прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой бельгийский клуб сыграет с "Ромой".

"Мы играли с "Ромой" десять лет назад и проиграли 1:7 дома и 1:3 в Риме. Так что воспоминания о тех матчах у нас не самые приятные.

"Рома" - очень сильная команда, но и у нас сейчас очень хороший подбор игроков. Есть опытные футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Но также присутствуют талантливые и перспективные спортсмены, такие как наш центральный нападающий Роман Яремчук, который делает великие дела в Бельгии", — сказал Липс в комментарии Tuttomercatoweb.