  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Директор Гента: Яремчук делает в Бельгии большие дела
В тренде

Директор Гента: Яремчук делает в Бельгии большие дела

Наши за границей
(2 голосов)

Гент сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с Ромой

Директор Гента: Яремчук делает в Бельгии большие дела
Новина українською

Директор по коммуникациям "Гента" Патрик Липс прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой бельгийский клуб сыграет с "Ромой".

"Мы играли с "Ромой" десять лет назад и проиграли 1:7 дома и 1:3 в Риме. Так что воспоминания о тех матчах у нас не самые приятные.

"Рома" - очень сильная команда, но и у нас сейчас очень хороший подбор игроков. Есть опытные футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Но также присутствуют талантливые и перспективные спортсмены, такие как наш центральный нападающий Роман Яремчук, который делает великие дела в Бельгии", — сказал Липс в комментарии Tuttomercatoweb.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Рома (Рим) Гент
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Napoli
26.12.2019 в 00:54
Надеюсь Рома (Яремчук) забьет Роме (Не Яремчуку)
Ответить
0
0
DUKE (Первая Столица)
25.12.2019 в 23:39
Перемогі над Ромою!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...