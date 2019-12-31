Наши за границей. Итоги первой части сезона. Англия и Бельгия

UA-Футбол предлагает вам ознакомиться с итогами первой части сезона украинских легионеров, выступающих в Англии и Бельгии. Именно в первой стране украинец уже завоевал трофей. Однако на самом деле из Англии скорее доносились плохие новости - о неудачах команд, травмах и падении формы Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. А вот "бельгийцы" поражали и количеством, и качеством.

Англия

Статус талисмана Александра Зинченко пошатнулся. В сезоне 2019/20 с ним на поле "Манчестер Сити" потерял очки уже трижды. С другой стороны, без него - шесть раз. Ну а если серьезно - первая часть сезона получилась тяжелейшей и для команды, и для игрока. Настолько, что заговорили об окончании эры и преемниках Хосепа Гвардиолы. В Лиге Чемпионов и в Кубках как раз все в порядке. Однако в АПЛ приходится бороться лишь за второе место с "Лестером". "Ливерпуль" слишком далек. Далеки и скорость, мощь, чистота паса команды, оформившей худший старт за пять лет. После травмы далека и лучшая, весенняя форма Зинченко.

Начинал он сезон заметным игроком, на волне комплиментов от тренера. К удовольствию Гвардиолы, продолжал лидировать по ТТД, связанным с передачами и касаниями мяча. Реализовал пенальти в победной серии против "Ливерпуля" в Суперкубке. Поучаствовал в голах в ворота "Борнмута", "Брайтона" и "Норвича".

Впрочем, ему пришлось крайне тяжело против Мохамеда Салаха. Ван Дейк ассистировал пасом мимо него. Лукас Моура из "Тоттенхэма" также переигрывал. И даже игроки "Борнмута". И "Норвич" нередко ловил на контратаке, организовав один из победных голов с его фланга. А над его симуляцией фола в том матче немало смеялись.

После семи подряд матчей Александра в "старте" состоялись четыре с четырьмя разными левыми защитниками. Против "Вулверхэмптона" (0:2, первое домашнее поражение "Сити" с декабря 2018-го и первое "сухое" дома в каденцию Пепа) украинец вышел на замену и помог своим успокоиться. Но именно тогда "волки" забивали. А затем пришла травма и более двух месяцев отсутствия. Вернулся Зинченко с 1-2 местами по пасам и касаниям мяча, команда победила и в лиге, и в Кубке Лиги. Однако во втором турнире (3:1) "Оксфорд" установил антирекорд каденции Гвардиолы - 18 ударов по воротам "Сити". А левый защитник не прикрыл в трех опаснейших моментах, в том числе и голевом.

В целом на его счету 13 матчей, из них девять в лиге.

Талисмана "Вест Хэма" уже нет в команде. Огромный Олимпийский стадион, 170 миллионов евро на трансферы за два года, тренер с двумя полуфиналами Лиги Чемпионов и титулом Чемпиона Англии в резюме. Что еще нужно? Однако Мануэль Пеллегрини не справился и 28-го декабря был уволен. Его команда была лишена и рисунка игры, и характера. И дома, где худшая в лиге с семью очками. А известные статистические сайты CIES Football Observatory и OptaPro считают ее самым ценным игроком Андрея Ярмоленко, несмотря на всего девять выходов в "старте" (15 матчей в целом), 829 игровых минут, три гола и ассист. Потому лондонцы и на 17-ом месте в одном очке от зоны вылета.

Пеллегрини терпеливо ожидал Андрея после "одной из тяжелейших травм в спорте". Не покупал никого взамен. И получил лучший гол команды в августе - слета после отскока от игрока "Норвича" (2:0). Празднование гола с медиками и теплые слова в клубе о нем говорили о важности события и игрока.

Вскоре за отличный гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:0) он получил овацию "будто я закончил карьеру", забил еще более красивый гол "Борнмуту" и поучаствовал в еще одном забросом справа налево. СМИ заговорили о лучшей левой ноге АПЛ, партнеры по команде и Пеллегрини также восхищались "особенным", "непредсказуемым" игроком. А "Вест Хэм" вышел в Топ-5 лиги.

В матче против "Кристал Пэлас" (1:2) Андрей отдал правому защитнику Фредериксу предголевой пас и еще несколько опасных. Перехватил мяч и послал Снодграсса на голевое свидание с вратарем "Шеффилда". Посылал и двух других игроков. Однако команда не воспользовалась всеми шансами. Да еще и получила 0:4 от "Оксфорда" в Кубке Лиги (не играл). И сразу же начались мандраж, свист болельщиков, их циничные насмешки. Уход со стадиона на фоне девяти поражений и семи очков в 12-ти матчах. "Вест Хэм" очень быстро развалился ментально, не боролся и не играл. И потянул с собой и Андрея. Лишь один "старт" в восьми матчах, травма, голевая атака "Вулвз" после его потери мяча...

Бельгия

"Гент" прошел от терниев и через тернии к звездам за полгода. Экстренные заседания, налеты президента клуба в раздевалку и его яростные открытые письма остались в мае. Некоторые тернии все еще колют - лишь одна гостевая победа до ноября, 23 пропущенных в 21-ом матче лиги и лишь два "сухих" матча в Еврокампании. Тем не менее, "буйволы" делят в лиге второе место и считаются главным конкурентом ее лидера "Брюгге". Благодаря быстрой яркой слаженной атаке. А в Лиге Европы впервые в своей истории выиграли группу (и без единого поражения) и возглавили Таблицу Коэффициентов Бельгии за последние пять лет. Впечатляет.

В ЛЕ прежде всего отметим разгром "Вииторула" в Квалификации (6:3). Тяжелейшую победу над "Риекой" по сумме двух матчей (3:2). Спасение дома против "Вольфсбурга" (2:2), которое ликовавший главный тренер Йесс Торуп назвал важнейшим в его карьере. И 3:1 в Германии после ужасного первого тайма - вторую гостевую победу в сезоне где-либо. Отметим и идеально "засушенный" матч в Сент-Этьене.

В Бельгии же - серию из восьми матчей без поражений везде и из десяти дома с восемью победами (11 побед дома во всех турнирах - рекорд клуба). Отрезок из пяти голов после 83-ей минуты в четырех матчах. 6:1 над "Эйпеном", 2:0 над "Кортрейком" при сорвавшем голос Торупе в перерыве. Невиданную, по словам тренера, боевитость против сильного "Стандарда" (3:1). Сложную и важную гостевую победу над ним же (1:0). А из негатива - все те же гостевые проблемы, всего 1:1 дома с "Брюгге" и вылет из Кубка в 1/8 финала после 15-ти лет подряд хотя бы в 1/4-ой. В слабом матче против крепкого "Шарлеруа" в гостях.

Мажущий и незабивной Роман Яремчук также исчез. Работа с психологом, тренировки ударов, рождение ребенка и призывы тренера верить в себя и бить без особых раздумий - все это родило другого игрока. Игрока, уже побившего сезонный рекорд карьеры. Игорь Пластун в начале сезона выглядел медленным, вызывал комментарии прессы "соляной столп" и "отправлен финтом в лес". Но постоянно добавлял и в итоге пропустил лишь два матча во всех турнирах. Из-за травмы. Роман Безус слишком долго был игроком запаса. Но добавил в ноябре-декабре и успел стать четвертым бомбардиром команды в лиге.

От Яремчука мы видели что угодно. Два гола и два ассиста в матче против "Вииторула", прорыв по флангу и ассист против "Риеки" дома (2:1). В групповом турнире - похожий момент, только с рикошетом от защитника, в матче против "Сент-Этьена". Дубль дома против "Вольфсбурга", в том числе и "пушка" издали, и замыкание "стандарта" на 94-ой минуте. Гол ударом слета в Вольфсбурге. Тогда Торуп говорил, что был уверен в голе еще в момент удара, настолько его форвард силен. Даже когда не в игре. Роман и вправду поймал волну.

В лиге же отметим замыкание прострела и предголевой пас пяткой на фланге против "Мехелена" (3:0). "Очень простой" ход против "Зульте Варегема" - перехватил, прошел всех, забил. Два гола в двух матчах в ворота "Антверпена" - одного из главных конкурентов. И активность в матче против лидера лиги "Брюгге" (1:1). Тогда он отдал предголевой пас назад с линии штрафной и хорошо, но не отлично исполнил еще три удара оттуда же. Форвард, делающий на поле все.

Пластун забил, пожалуй, важнейший гол команды - в Риеке, замкнув "стандарт" эффектным ударом. Он опасно угрожал воротам почти в каждом матче и далее, добавлял в позиционной борьбе. Дома против "Сент-Этьена" вытащил мяч с линии ворот. Принес ничью против "Андерлехта" голом, возглавил мощную оборону в Сент-Этьене в ноябре и спас против "Брюгге" (1:1) в декабре. Да, автор гола "Александрии" во Львове легко прошел его. Он подарил гол "Брюгге" в октябре (0:4). И в некоторых других эпизодах не прикрывал. Неидеальное выступление. Но зато зрелое, солидное и все более и более стабильное.

Безус отличился в августе - дублем в ворота "Эйпена". И в ноябре-декабре. Между этим он казался слишком заторможенным для быстрого "Гента". Но в итоге блеснул спокойствием и умом. Он забил "Стандарду" отличным ударом издали, "Зульте-Варегему" схоже, перехватил, обошел игроков "Кортрейка" и забил. Отдал два отличных ассиста дома против "Александрии". Не говоря уж об умных выводах партнеров по команде на вратаря почти во всех матчах. Болельщики не раз провожали его овацией. Правда, возвращение Джонатана Дэвида вновь отправило Романа в запас. Но уже не в такой глубокий.



В целом на счету Яремчука 17 голов (10 в лиге и семь - в Лиге Европы) и четыре ассиста. За почти 2500 игровых минут. Пластун отыграл на три матча (33) и примерно на 500 минут больше. На его счету два гола. На счету Безуса пять голов и три ассиста в 20-ти матчах, но всего 9 выходов в "старте" в лиге и ЛЕ и около тысячи игровых минут в целом.

"Брюгге" также преуспел в Еврокубке. В тяжелейшей группе Лиги Чемпионов с "Реалом", "Пари Сен-Жермен" и "Галатасараем" он фактически провалил лишь полчаса. Томас Тухель заявлял, что никто во Франции не смеет так играть против его "ПСЖ" - высоко прессингуя, пасуя, ища быстрые атаки и голы. А истеричные и несправедливые в адрес соперника комментарии Зинедина Зидана после отскока к 2:2 его "Реала" в Мадриде ("они создали лишь два смешных гола") - немалое достижение бельгийцев.

Что же касается лиги, то здесь подопечные Филиппа Клемента просто смели всех. В 20-ти матчах на их счету 49 очков, что на десять больше, чем у "Гента", всего одно поражение. И разница мячей 46:8. Сорок шесть:восемь. Пресса уже коронует их чемпионами, считает неудержимыми. Соперники также не особо оптимистичны. Еще бы!

Эдуарду Соболю приходилось и сидеть в запасе (четыре раза подряд в начале осени), и слышать критику в свой адрес за пассивность в атаке, банальные подачи с места, неточность передач, позволение забросов мимо себя в обороне. Однако чаще он играл весьма прилично - и стабильно в обороне, и активно в атаке. Потому в итоге в 22-ух матчах из 33-ех командных вышел в стартовом составе. Еще в трех - на замену. И отличился тремя ассистами. Хорошее начало бельгийской карьеры.

В Квалификации ЛЧ против киевского "Динамо" он в целом отлично прикрыл свой фланг. Но в атаке тормозил команду. Два заброса игроков ЛАСКа за его спину чудом не завершились голами. В матчах лиги тренеру не хватало скорости и ширины игры. Потому и последовал уход в запас. Зато после возвращения на поле (травма Федерико Рикки) Эдуард сразу же отличился пасами на фланге в обеих голевых атаках против "Андерлехта" (2:1). Начал голевую атаку против "Гента" (4:0) динамичным проходом. А на "Сантьяго Бернабеу" полностью закрыл свой фланг в первом тайме и не позволял свободно подавать во втором. Еще и был среди лидеров по касаниям и отборам мяча.

В первом тайме домашнего матча против ПСЖ "Брюгге" и вправду смело прессинговал. Соболь, игравший на позиции левого латераля в новой схеме 3-5-2, был лучшим в команде по среднему числу передач, "кроссов" и касаний мяча в штрафной соперника. Но именно такая активность погубила его. Один из двух забросов на оставленный им фланг закончился голом. А второй тайм привел к наибольшему домашнему поражению "Брюгге" в Еврокубках в истории - 0:5. Команда пошатнулась и в лиге. Но быстро пришла в себя.

Украинец возвращался медленнее.

В лиге он играл часто, но с переменным успехом - заработанный пенальти против "Кортрейка" (3:0), но и срезание мяча в своего вратаря, а от него в ворота ("Антверпен", 1:2). А в Париже и Стамбуле он вообще не играл. Впрочем, постепенно опомнился. Помог остановить "Реал" на антирекорде сезона по ударам по воротам в первом тайме - трех. Хотя и затем открыл простор для Одриосолы и проиграл дуэль Касемиро в голевых эпизодах. А в лиге заработал очень важный ассист навесом в Генте и еще один - в последнем матче года против "Зульте-Варегема" (4:0). Хорошая концовка.

Андрей Бацула отыграл 11 матчей (6 - со старта), но менее пятисот минут за "Кортрейк" (12 место). На всех позициях в левой части поля. Его команда в полуфинале Кубка, как и "Брюгге". А Евгений Макаренко лишь дважды попадал в заявку "Андерлехта", переживающего худшие времена в своей истории. Он покинет команду зимой.