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Швед отправился с Селтиком на сбор в ОАЭ

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Марьян в обойме

Швед отправился с Селтиком на сбор в ОАЭ
Новина українською

Заполняя новогоднюю паузу, шотландский "Селтик" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ.

Вместе с партнерами по первой команде отправился на сбор и украинец Марьян Швед, который, мягко говоря, не очень часто появлялся на поле в первой части сезона-2019/2020.

Интересно, что "Селтик" использует Дубай для проведения тренировочного сбора посреди сезона уже в четвертый раз подряд.

Отметим, что первый официальный поединок в 2020 году команда Шведа проведет 18 января. В рамках 1/16 финала Кубка Шотландии "кельты" сыграют с клубом второго дивизиона "Партик Тисл".

Ну и напомним, что в нынешнем сезоне Марьян сыграл за "Селтик" два матча (35 минут), в которых забил 1 гол.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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