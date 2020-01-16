Украинский защитник покинул азербайджанский клуб

Украинский центральный защитник Игорь Коротецкий покинул азербайджанский ФК "Сабаил".

В его команде 32-летний Игорь выступал с лета 2018-го.

Как сообщает клуб, контракт расторгнут по взаимному согласию. Футболист получил статус свободного агента.

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Напомним, что в "Сабаил" Игорь перешел свободным агентом летом 2018. Всего за команду сыграл 7 матчей, из них в этом сезоне - только 1.

По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость услуг игрока составляет 100 000 евро.

За время карьеры Коротецкий выступал в донецком "Шахтере", "Говерле", "Кривбассе", "Заре", "Авангарде", "Гелиосе", "Ильичевце", донецком и запорожском "Металлургах", туркменском "Ахале" и азербайджанском "Кяпазе".