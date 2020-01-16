  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский защитник покинул азербайджанский клуб
В тренде

Украинский защитник покинул азербайджанский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Из украинцев там остался Рыбка

Украинский защитник покинул азербайджанский клуб
Новина українською

Украинский центральный защитник Игорь Коротецкий покинул азербайджанский ФК "Сабаил".

В его команде 32-летний Игорь выступал с лета 2018-го.

Как сообщает клуб, контракт расторгнут по взаимному согласию. Футболист получил статус свободного агента.

Читайте такжеУкраинский защитник забил дебютный гол в Азербайджане

Напомним, что в "Сабаил" Игорь перешел свободным агентом летом 2018. Всего за команду сыграл 7 матчей, из них в этом сезоне - только 1.

По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость услуг игрока составляет 100 000 евро.

За время карьеры Коротецкий выступал в донецком "Шахтере", "Говерле", "Кривбассе", "Заре", "Авангарде", "Гелиосе", "Ильичевце", донецком и запорожском "Металлургах", туркменском "Ахале" и азербайджанском "Кяпазе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Коротецкий Чемпионат Азербайджана Сабаил Сабаил (Азербайджан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...