Борячук: Рад оказаться в Ризеспоре, ведь в Шахтере шансов не было

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук прокомментировал переход в турецкий "Ризеспор" на правах аренды.

— Андрей, как возник вариант с переходом в турецкий Ризеспор?

— Наверное, в этом переходе чего-то необычного нет. На данный момент в Шахтере шансов на игровую практику у меня не было, в команде сейчас в приоритете другая политика, поэтому мне было интересно рассмотреть предложение от другого клуба. Знаю, что Ризеспор следил за мной, вел переговоры с Шахтером и в итоге клубам удалось договориться об аренде. Я хочу играть. Поэтому, когда поступило предложение, с радостью согласился.

— С Николаем Морозюком, Денисом Гармашем советовался, когда ехал в Турцию?

— Конечно, спрашивал об этой команде, узнавал информацию. Но когда приехал, своими глазами во всем убедился. Это топ-уровень во всех аспектах.

— Мариуполь не звал тебя к себе в аренду?

— Нет. Да и мне хотелось, чтобы выгорел в первую очередь этот вариант.

— На какой срок тебя арендовал Ризеспор?

— Пока речь шла о том, что до конца сезона. Не знаю, как шел процесс переговоров и шла ли речь о выкупе контракта, но сейчас договорились о том, что буду в Ризеспоре до лета. Надеюсь проявить себя, помочь команде и продолжить в ней выступления.