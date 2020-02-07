Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко залечил травму и возвращается к тренировкам. Об этом сообщил главный тренер команды Дэвид Мойес.

"Многие игроки начинают набирать форму и вскоре смогут выйти на поле. Фелипе Андерсон уже тренируется пару дней, также возвращается к тренировкам на поле и Андрей Ярмоленко.

Надеемся, что травмированных у нас скоро почти не будет", - отметил Мойес в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.