Йовичевич, Дулуб, Зайцев и Безубьяк. Кравец рассказал о тренерах Карпат

Бывший игрок львовских "Карпат" 2014-2017 годов Василий Кравец поделился впечатлениями от тренеров, с которыми довелось поработать в клубе.

Василий не захотел выделять никого из коучей как лучшего, однако рассказал об особенностях работы с каждым.

Йовичевич (2014-2015) - у него европейский стиль, всегда уверен в своих действиях. К примеру. если проиграли в "Шахтера", то знали, что следующий матч у них точно выиграем. Я выходил на каждую игру фаворитом и знал, что мы должны выиграть.

При Владимире Безубьяке (2016) Василий был в дубле.

Как к человеку и тренеру не имею претензий, просто так сложились отношения. Я тогда как раз приехал из сборной. Через дорогу 24 часа не спал. Попал сразу на предигровую тренировку и говорю, что не могу играть. А он - "ты молодец, хорошо себя зарекомендовал в сборной, поедешь, я в тебя верю". Мы проиграли 0:4 и все голы - из моего фланга. Безубьяк сказал, что это все мой вес, потому что вешу 74, а надо 80. И после этого я был в дубле, пока его не забрали.

Сергея Зайцева (2016) Кравец выделяет как очень жесткого тренера.

Особенно к молодым, он нас "убивал" страшно. Еще никто за все время не мучил так, как он тогда. А еще ставил руку тебе как товарищ за плечо. Шли, общались и если ему какой-то ответ не нравился, сжимал тебе мышцу - и ты тут же падал на колено. У него всегда играли старшие, если какой-то молодой был, то в случае поражения всегда был виноват он.

Другое дело, по словам Василия, Олег Дулуб.

Он ко всем одинаково относился. Да, у него были лидеры в команде, с ними говорил больше, но при всей команде относился ко всем на одном уровне.

Для молодежи лучшими тренерами Кравец считает Йовичевич и Дулуба.