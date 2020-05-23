Ярмоленко вместе с Вест Хэмом приступил к тренировках в группах. ВИДЕО
"Молотобойцы" проводят занятия согласно всем правилами и нормам
Лондонский "Вест Хэм" начал групповые тренировки.
Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко также вместе с командой приступил к работе.
Официальный твиттер клуба сообщил, что тренировочный процесс проходит с соблюдением всех медицинским норм в период пандемии коронавируса.
Фото с тренировки
✅ Health screening— West Ham United (@????) (@WestHam) May 23, 2020
✅ Temperature readings
✅ Small groups
✅ Social distancing
Back at it. IRONS ❤️ pic.twitter.com/oQjeIFMDhQ
Видео тренировочного процесса "Вест Хэма"
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