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Ярмоленко вместе с Вест Хэмом приступил к тренировках в группах. ВИДЕО

Наши за границей
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"Молотобойцы" проводят занятия согласно всем правилами и нормам

Ярмоленко вместе с Вест Хэмом приступил к тренировках в группах. ВИДЕО
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Лондонский "Вест Хэм" начал групповые тренировки.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко также вместе с командой приступил к работе.

Официальный твиттер клуба сообщил, что тренировочный процесс проходит с соблюдением всех медицинским норм в период пандемии коронавируса.

Фото с тренировки

Видео тренировочного процесса "Вест Хэма"

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон) карантин
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