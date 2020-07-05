Малиновский заработал пенальти в матче с Кальяри. Защитник получил красную
Муриэль реализовал 11-метровый на 26-й минуте
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" играет на выезде против "Кальяри" (1:0 - перерыв).
Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе и на 26-й минуте встречи заработал пенальти. Защитника Карбони за этот фол удалили с поля. Форвард Муриэль реализовал 11-метровый.
В текущем сезоне Серии А 26-летний украинец принял участие в 26 матчах, в которых забил 5 голов.
Празднование Муриэля после гола
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