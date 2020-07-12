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  4. Селезнев отметился дублем в матче Первой лиги Турции. ВИДЕО
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Селезнев отметился дублем в матче Первой лиги Турции. ВИДЕО

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Евгений реализовал два пенальти

Селезнев отметился дублем в матче Первой лиги Турции. ВИДЕО
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В матче 33-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" принимает "Менеменспор".

Нападающий хозяев Евгений Селезнев отметился дублем в этом поединке. В 25 матчах текущего сезона чемпионата украинец забил 10 голов, 3 с пенальти.

На 24-й минуте встречи украинский форвард реализовал 11-метровый удар.

На 41-й минуте 34-летний Селезнев забил второй гол, также реализовав пенальти.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса)
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