Селезнев отметился дублем в матче Первой лиги Турции. ВИДЕО
Евгений реализовал два пенальти
В матче 33-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" принимает "Менеменспор".
Нападающий хозяев Евгений Селезнев отметился дублем в этом поединке. В 25 матчах текущего сезона чемпионата украинец забил 10 голов, 3 с пенальти.
На 24-й минуте встречи украинский форвард реализовал 11-метровый удар.
На 41-й минуте 34-летний Селезнев забил второй гол, также реализовав пенальти.
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