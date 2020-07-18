Эпический ляп Лунина. От гола спас только VAR

Андрей Лунин в шестой раз сыграл на ноль пропущенных в "Овьедо" и помог астурийцам сохранить прописку в элите. В следующем сезоне Лунин вернется в "Реал", но будет ли там играть – вопрос. Если допускать такие ошибки, как в начале поединка с "Расингом", то надолго и глубоко засядет в резерве или отправится в очередную аренду.

В довольно беззаботной ситуации Лунин вышел за пределы штрафной площади в попытке сыграть в мяч, за которым бежали игрок "Овьедо" и соперник. В итоге, Лунин столкнулся с партнером, а Нико Гидальго спокойно забил на пустые ворота. Спасло то, что во время этой атаки мяч попал игроку "Расинга" в руку. VAR-система это заметила и отменила взятие ворот.

Но момент неприятный. Смотрите.