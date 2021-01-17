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Малиновский второй подряд матч начнет в стартовом составе

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Украинец возвращается в старт на игру Серии А

Малиновский второй подряд матч начнет в стартовом составе
Новина українською

"Аталанта" будет принимать "Дженоа" в рамках 18-го тура Серии А. В стартовом составе хозяев появится полузащитник Национальной сборной Украины Руслан Малиновский.

Для игрока этот выход в стартовой одинадцятке будет вторым подряд. В предыдущем поединке с "Кальяри" (Кубок Италии, 3:1) украинец провел полный матч.

Матч "Аталанта" - "Дженоа" начнется в 19:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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