Малиновский второй подряд матч начнет в стартовом составе
Украинец возвращается в старт на игру Серии А
"Аталанта" будет принимать "Дженоа" в рамках 18-го тура Серии А. В стартовом составе хозяев появится полузащитник Национальной сборной Украины Руслан Малиновский.
Для игрока этот выход в стартовой одинадцятке будет вторым подряд. В предыдущем поединке с "Кальяри" (Кубок Италии, 3:1) украинец провел полный матч.
Матч "Аталанта" - "Дженоа" начнется в 19:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Каштру взял на сбор в Турцию 29 исполнителей
- Реал интересуется Тете, Десна вернула Безбородько. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере
- Кубок Италии. Полный матч Малиновского, Аталанта гораздо сильнее Кальяри
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...