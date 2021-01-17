Малиновский второй подряд матч начнет в стартовом составе

"Аталанта" будет принимать "Дженоа" в рамках 18-го тура Серии А. В стартовом составе хозяев появится полузащитник Национальной сборной Украины Руслан Малиновский.

Для игрока этот выход в стартовой одинадцятке будет вторым подряд. В предыдущем поединке с "Кальяри" (Кубок Италии, 3:1) украинец провел полный матч.

Матч "Аталанта" - "Дженоа" начнется в 19:00.