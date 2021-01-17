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Зинченко третий раз подряд выйдет в старте матча АПЛ

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На этот раз игра с Кристал Пэлас

Зинченко третий раз подряд выйдет в старте матча АПЛ
Новина українською

В рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас" на "Этихад". В стартовом составе хозяев выйдет украинец Александр Зинченко на левом фланге обороны. Это уже третий подряд матч в АПЛ для игрока в основной одинадцятке. Этот поединок станет для футболиста 45-м в чемпионате Англии.

Матч "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" начнется в 21:15.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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