Зинченко третий раз подряд выйдет в старте матча АПЛ

В рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас" на "Этихад". В стартовом составе хозяев выйдет украинец Александр Зинченко на левом фланге обороны. Это уже третий подряд матч в АПЛ для игрока в основной одинадцятке. Этот поединок станет для футболиста 45-м в чемпионате Англии.

Матч "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" начнется в 21:15.