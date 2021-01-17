Зинченко третий раз подряд выйдет в старте матча АПЛ
На этот раз игра с Кристал Пэлас
В рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас" на "Этихад". В стартовом составе хозяев выйдет украинец Александр Зинченко на левом фланге обороны. Это уже третий подряд матч в АПЛ для игрока в основной одинадцятке. Этот поединок станет для футболиста 45-м в чемпионате Англии.
How ???????????? ???????????????? line-up tonight! ????— Manchester City (@ManCity) January 17, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Rodrigo, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo, Foden, Delap, Doyle
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/UzqJLu4blK
Матч "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" начнется в 21:15.
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