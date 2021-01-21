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"С кем и что я вчера отмечал?" Зинченко одолжил у Влады Седан косметику для фингала под глазом

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"С кем и что я вчера отмечал?" Зинченко одолжил у Влады Седан косметику для фингала под глазом
Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко саркастично прокомментировал последствия поединка АПЛ с "Астон Виллой". В одном из единоборств игрок сборной получил синяк под глаз, но отнесся к этому достаточно спокойно и с юмором:

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"Когда одолжил чуть косметики, пока Влады Седан нет дома. Ребята, отзовитесь, где, с кем и что я вчера отмечал?"

"С кем и что я вчера отмечал?" Зинченко одолжил у Влады Седан косметику для фингала под глазом - изображение 1

Напомним, вчера "горожане" обыграли "вилланов" со счетом 2:0 в непростом поединке, голы в активе Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана. Зинченко вышел на поле в середине первого тайма, Александр заменил травмированного Кайла Уокера.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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