"С кем и что я вчера отмечал?" Зинченко одолжил у Влады Седан косметику для фингала под глазом
Похоже, это пуля снайпера "Астон Виллы"
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко саркастично прокомментировал последствия поединка АПЛ с "Астон Виллой". В одном из единоборств игрок сборной получил синяк под глаз, но отнесся к этому достаточно спокойно и с юмором:
"Когда одолжил чуть косметики, пока Влады Седан нет дома. Ребята, отзовитесь, где, с кем и что я вчера отмечал?"
Напомним, вчера "горожане" обыграли "вилланов" со счетом 2:0 в непростом поединке, голы в активе Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана. Зинченко вышел на поле в середине первого тайма, Александр заменил травмированного Кайла Уокера.
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