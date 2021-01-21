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Гвардиола – о победе над Астон Виллой: Манчестер Сити обыграл топ-команду

Англия
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Гвардиола – о победе над Астон Виллой: Манчестер Сити обыграл топ-команду
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех в перенесенном матче 1-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:0). Цитирует испанца BT Sport, BBC и Goal.

"Мы снова обыграли топ-команду. "Астон Вилла" – очень опасна, взгляните на ее результаты в текущем сезоне. Забить было непросто. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно".

"Соперник жаловался на потенциальный офсайд, но я ничего не заметил. У нас есть VAR, не сомневаюсь, что судьи все проанализировали. Никто больше не выигрывал 5-6 матчей подряд в АПЛ в этой кампании".

"Я не общался с врачом, но у Кевина Де Брюйне точно проблемы с мышцей. Это нормально, учитывая количество матчей".

Читайте такжеЗаслуженно взлетая на первую строчку. АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0

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В статье: Хосеп Гвардиола Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
BBC

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