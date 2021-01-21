Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола – о победе над Астон Виллой: Манчестер Сити обыграл топ-команду
Тогда Грилишу – Золотой мяч!
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех в перенесенном матче 1-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:0). Цитирует испанца BT Sport, BBC и Goal.
"Мы снова обыграли топ-команду. "Астон Вилла" – очень опасна, взгляните на ее результаты в текущем сезоне. Забить было непросто. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно".
"Соперник жаловался на потенциальный офсайд, но я ничего не заметил. У нас есть VAR, не сомневаюсь, что судьи все проанализировали. Никто больше не выигрывал 5-6 матчей подряд в АПЛ в этой кампании".
"Я не общался с врачом, но у Кевина Де Брюйне точно проблемы с мышцей. Это нормально, учитывая количество матчей".
Популярное сейчас
- Печальный дебют Лунина, победа Зинченко, ничья Малиновского. Главные новости за 20 января
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании
- Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место