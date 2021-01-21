Гвардиола – о победе над Астон Виллой: Манчестер Сити обыграл топ-команду

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех в перенесенном матче 1-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:0). Цитирует испанца BT Sport, BBC и Goal.

"Мы снова обыграли топ-команду. "Астон Вилла" – очень опасна, взгляните на ее результаты в текущем сезоне. Забить было непросто. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно".

"Соперник жаловался на потенциальный офсайд, но я ничего не заметил. У нас есть VAR, не сомневаюсь, что судьи все проанализировали. Никто больше не выигрывал 5-6 матчей подряд в АПЛ в этой кампании".