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Советует не скромничать. Малиновского при переходе в Аталанту спрашивали о Коваленко

Наши за границей
(2 голосов)

Время на адаптацию в команде Гасперини даст

Советует не скромничать. Малиновского при переходе в Аталанту спрашивали о Коваленко
Новина українською

Украинский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ТК Футбол переход в клуб из Бергамо еще одного украинского футболиста - Виктора Коваленко из "Шахтера".

Из клуба о нем спрашивали, интересовался спортивный директор. Еще когда я только переходил в "Аталанту", о нем уже спрашивали. Но это в основном мелкие детали, кроме футбола. Здесь трудно, но дают время всем футболистам. Если люди думают, что в клубе совсем плохо, у Мистера другой взгляд на футбол.

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Коваленко сейчас важно выучить язык, но он уже некоторые фразы на итальянском говорит. В клубе этим довольны. В футболе нужно быть застенчивым. Нужно еще втянуться, здесь дают время на адаптацию. Очень важно выполнять требования тренерского штаба. Много хороших футболистов покинули клуб, потому что не выполняли его задания. Нужно стараться понимать структуру игры.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.02.2021 в 08:14
Главное не теряться, а Малина поможет с адаптацией.
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