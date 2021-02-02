Советует не скромничать. Малиновского при переходе в Аталанту спрашивали о Коваленко

Украинский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ТК Футбол переход в клуб из Бергамо еще одного украинского футболиста - Виктора Коваленко из "Шахтера".

Из клуба о нем спрашивали, интересовался спортивный директор. Еще когда я только переходил в "Аталанту", о нем уже спрашивали. Но это в основном мелкие детали, кроме футбола. Здесь трудно, но дают время всем футболистам. Если люди думают, что в клубе совсем плохо, у Мистера другой взгляд на футбол.

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