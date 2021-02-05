Дебют Данченко и три украинца в старте. АЕК еле унес ноги в матче Кубка Греции
АЕК проиграл, но в следующий круг все-таки прошел
В Греции состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка страны, в одном из которых АЕК после домашней победы 2:0 на выезде играл с "Аполлоном".
В стартовом составе гостей вышли сразу три украинца – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
Для украинцев, как и для АЕКа в целом матч сложился не лучшим образом. Гости пропустили два гола еще в первом тайме, правда один мяч все-таки сквитали.
Весь второй тайм "Аполлон" наседал, но больше забить не смог. В итоге, хоть и проиграв со счетом 1:2, в четвертьфинал все-таки прошел АЕК.
Ну и отметим, что полный матч за свою команду из украинцев провел только Чигринский. Шахов был заменен на 63-й минуте, а Данченко, для которого это был дебютный поединок за АЕК, и вовсе провел на поле только первую половину встречи.
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