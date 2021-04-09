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Ребров: Мое будущее в Ференцвароше? Закончится сезон, а там посмотрим

Наши за границей
(1 голосов)

У тренера еще год контракта с венгерским клубом

Ребров: Мое будущее в Ференцвароше? Закончится сезон, а там посмотрим

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров порассуждал о возможном третьем подряд чемпионстве команды и своём будущем.

"Ничего не знаю по поводу возможных празднований в Будапеште, людей мало на улицах сейчас. Вчера только магазины открыли после локдауна. Но да, завтра есть шанс взять титул, мы настраиваемся на победу, хотя впереди 6 туров. Обидно, что год играем без зрителей, только на Лигу чемпионов были болельщики. Игрокам, думаю, будет приятно увидеть фанов.

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Давление прессы по поводу титула? Я не читаю СМИ, язык не знаю. Мне это помогло в Саудовской Аравии и помогает здесь. Я сосредоточен на работе и не читаю газеты. Дело не в хороших или плохих статьях. Но мне важна моя оценка и мнение специалистов, а в газетах в основном пишут те, кто думает, что разбирается в футболе.

Мое будущее? Пока я здесь, у меня еще год контракта. Нужно закончить сезон, а там посмотрим. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Сезон закончится и посмотрим", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.04.2021 в 16:22
В сборную, вместо Шевченко.
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