Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом

"Аталанта", за которую играет Руслан Малиновский, в 31-м туре Серии А выиграла у туринского "Ювентуса" (1:0). Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца в матче в 7,3 балла.

За 19 проведенных на поле минут на поле Малиновский нанес два удара в створ ворот, 20 раз коснулся мяча, отдал девять точных передач и совершил одну удачную обводку.

Выше Малиновского оценили игру только Хосе Луиса Паломино (7,7), Рафаэла Толои (7,5) и Ремо Фройлера (7,4).

В текущем сезоне украинец провел 29 матчей за "бергамасков", в которых забил 4 гола и отдал 8 ассистов.