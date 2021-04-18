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Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом

Наши за границей
(1 голосов)

Своим ударом украинец принес команде победу

Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта", за которую играет Руслан Малиновский, в 31-м туре Серии А выиграла у туринского "Ювентуса" (1:0). Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца в матче в 7,3 балла.

За 19 проведенных на поле минут на поле Малиновский нанес два удара в створ ворот, 20 раз коснулся мяча, отдал девять точных передач и совершил одну удачную обводку.

Выше Малиновского оценили игру только Хосе Луиса Паломино (7,7), Рафаэла Толои (7,5) и Ремо Фройлера (7,4).

В текущем сезоне украинец провел 29 матчей за "бергамасков", в которых забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

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В статье: Руслан Малиновский Ювентус (Италия) Аталанта
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
18.04.2021 в 19:54
А писали, що 5 голів.
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