Шевченко: Спортдир Милана сказал мне: "Ты выиграешь нам Золотой мяч". Мы с отцом смеялись с его слов
Переход Андрея лоббировал Ариедо Брейда
Milano
Легенда "
"Когда я подписал контракт с "Миланом", я отказался смотреть на цифру, которая была прописана выше.
Этот переход лоббировал Ариедо Брейда (бывший спортивный директор "Милана" – прим.), который увидел во мне что-то такое, о чем я даже не подозревал.
Когда он привез Галлиани в Украину посмотреть на меня, (бывший вице-президент "Милана" – прим.), я сыграл ужасную игру, но он продолжал меня защищать.
И когда он пришел ко мне домой, чтобы убедить подписать контракт, он подарил мне футболку "россонери" с моим именем. "Ты выиграешь нам Золотой мяч", - сказал он мне. Мы с отцом тогда только посмеялись с этих слов. Но он был прав.
Наш успех был обусловлен не талантом, а человеческими качествами людей. Это была группа умных людей. Фактически, все мы стали тренерами или менеджерами", - сказал Шевченко в интервью Il Corriere della Sera 7.
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