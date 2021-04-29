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Шевченко: Спортдир Милана сказал мне: "Ты выиграешь нам Золотой мяч". Мы с отцом смеялись с его слов

Наши за границей
(1 голосов)

Переход Андрея лоббировал Ариедо Брейда

Шевченко: Спортдир Милана сказал мне: "Ты выиграешь нам Золотой мяч". Мы с отцом смеялись с его слов

Milano

Новина українською

Легенда "Милана", а нынче главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как он в свое время переходил в итальянский клуб.

"Когда я подписал контракт с "Миланом", я отказался смотреть на цифру, которая была прописана выше.

Этот переход лоббировал Ариедо Брейда (бывший спортивный директор "Милана" – прим.), который увидел во мне что-то такое, о чем я даже не подозревал.

Когда он привез Галлиани в Украину посмотреть на меня, (бывший вице-президент "Милана" – прим.), я сыграл ужасную игру, но он продолжал меня защищать.

И когда он пришел ко мне домой, чтобы убедить подписать контракт, он подарил мне футболку "россонери" с моим именем. "Ты выиграешь нам Золотой мяч", - сказал он мне. Мы с отцом тогда только посмеялись с этих слов. Но он был прав.

Наш успех был обусловлен не талантом, а человеческими качествами людей. Это была группа умных людей. Фактически, все мы стали тренерами или менеджерами", - сказал Шевченко в интервью Il Corriere della Sera 7.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Милан
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
29.04.2021 в 20:13
С его автобиографии
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Serega1111 (Киев)
29.04.2021 в 20:09
Там он автобиографию вроде выпустил. Предлагаю разбить ее на предложения и выкладывать по пару штук в день, на несколько лет должно хватить
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