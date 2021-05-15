ВИДЕО, как Малиновский вновь забил за Аталанту, в этот раз Дженоа

В матче 37-го тура Серии А "Дженоа" принимает "Аталанту" в Генуе.

Украинец Руслан Малиновский вышел в старте и сделал ассист на Дувана Сапату на 9-й минуте матча (ВИДЕО паса можно посмотреть здесь >>), а уже на 26-й забил гол. Результативной передачей отличился тот же Сапата.

Дуван поборолся за мяч возле кромки поля и отдал в центр на украинца. Тот с 9-ти метров мощно пробил в правый угол и не промахнулся.

Этот гол стал 8-м для Малиновского в текущем сезоне Серии А. Таким образом он повторил свой показатель результативности прошлого сезона. Кроме того, Руслан отдал 12 голевых передач (в прошлом было 5).