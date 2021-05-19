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Малиновский: Сейчас в Аталанте я играю не на своей позиции

Наши за границей
(2 голосов)

Адаптация прошла успешно

Малиновский: Сейчас в Аталанте я играю не на своей позиции

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе, куда он перешел из бельгийского "Гента" два года назад.

"Нелегко было перестроиться, потому что совсем другой футбол, совсем другие требования, и чемпионат намного выше уровнем. Сейчас, когда смотришь чемпионат Бельгии по телевизору, понимаешь, насколько уровень отличается.

Нужно было адаптироваться, нужно было прибавлять во многих компонентах. Та позиция, на которой я сейчас играю, это не моя позиция. Поэтому нужно было изучать новые игровые моменты, осваивать новые позиции и новые роли в команде.

Сначала было непросто, но спустя шесть месяцев я полностью прошел адаптацию и чувствовал себя хорошо", — рассказал Руслан.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан стал одним из лидеров "Аталанты", в 41 матче забив 9 голов и отдав 12 ассистов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Nobel

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