  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко
В тренде

Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко

Наши за границей
(1 голосов)

Теперь он будет тренировать двух других украинцев

Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко

Fradi.hu/Автор невідомий

Новина українською

Преемником Сергея Реброва в "Ференцвароше" стал австрийский специалист Петр Штегер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он в работал "Кельне", "Аустрии", "Вене", "Грацере", а также в дортмундской "Боруссии". У руля "шмелей" Штегер был наставником Андрея Ярмоленко, который провел под руководством австрийского тренера семь матчей. За период Штегер, который работал в Дортмунде семь месяцев, Андрей большую часть времени пропустил из-за травмы колена.

Напомним, что за "Ференцварош" выступают два украинца: Александр Зубков и Игорь Харатин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fradi.hu

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...