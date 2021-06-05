Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко

Преемником Сергея Реброва в "Ференцвароше" стал австрийский специалист Петр Штегер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он в работал "Кельне", "Аустрии", "Вене", "Грацере", а также в дортмундской "Боруссии". У руля "шмелей" Штегер был наставником Андрея Ярмоленко, который провел под руководством австрийского тренера семь матчей. За период Штегер, который работал в Дортмунде семь месяцев, Андрей большую часть времени пропустил из-за травмы колена.

Напомним, что за "Ференцварош" выступают два украинца: Александр Зубков и Игорь Харатин.