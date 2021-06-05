Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко
Теперь он будет тренировать двух других украинцев
Fradi.hu/Автор невідомий
Преемником Сергея Реброва в "Ференцвароше" стал австрийский специалист Петр Штегер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
The new head coach of our football team, Peter Stöger ????⚪️#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/VTvjtWvQxC— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) June 5, 2021
Ранее он в работал "Кельне", "Аустрии", "Вене", "Грацере", а также в дортмундской "Боруссии". У руля "шмелей" Штегер был наставником Андрея Ярмоленко, который провел под руководством австрийского тренера семь матчей. За период Штегер, который работал в Дортмунде семь месяцев, Андрей большую часть времени пропустил из-за травмы колена.
Напомним, что за "Ференцварош" выступают два украинца: Александр Зубков и Игорь Харатин.
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