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Лудогорец представил Пластуна

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Футболист получил свой игровой номер

Лудогорец представил Пластуна

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Гента", украинец Игорь Пластун, был представлен в качестве игрока болгарского "Лудогорца".

Украинец перешел в команду на правах свободного агента и подписал с "Лудогорцем" 3-х летний контракт. 30-летний футболист будет выступать за болгарский клуб под 30-м номером.

В прошлом сезоне Пластун сыграл 11 матчей за "Гент" в Лиге Жупиле и забил 2 гола.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Гент
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