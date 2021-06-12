Лудогорец представил Пластуна
Футболист получил свой игровой номер
dynamo.kiev.ua
Экс-защитник "Гента", украинец Игорь Пластун, был представлен в качестве игрока болгарского "Лудогорца".
Украинец перешел в команду на правах свободного агента и подписал с "Лудогорцем" 3-х летний контракт. 30-летний футболист будет выступать за болгарский клуб под 30-м номером.
В прошлом сезоне Пластун сыграл 11 матчей за "Гент" в Лиге Жупиле и забил 2 гола.
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Источник:Инстаграм "Лудогорца"
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