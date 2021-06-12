Лудогорец представил Пластуна

Экс-защитник "Гента", украинец Игорь Пластун, был представлен в качестве игрока болгарского "Лудогорца".

Украинец перешел в команду на правах свободного агента и подписал с "Лудогорцем" 3-х летний контракт. 30-летний футболист будет выступать за болгарский клуб под 30-м номером.

В прошлом сезоне Пластун сыграл 11 матчей за "Гент" в Лиге Жупиле и забил 2 гола.