Ранее помог одноклубнику: стало известно, какой врач прооперирует Малиновского

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время перенесет операцию на грыже живота.

Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, ее проведет профессор Джузеппе Сансонетти в Милане.

Отмечается, что этот же специалист в конце прошлого года успешно прооперировал одноклубника Малиновского Марио Пашаличу, у которого также была проблема с грыжей живота.

Реабилитация после операции займет порядка 45 дней.

Напомним, что проблемы с грыжей прослеживались у игрока на протяжении сего минувшего сезона.

На Евро Малиновский сыграл в 4 матчах, но не смог выйти на поле только во встрече против Англии (0:4) 3 июля.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

В минувшем сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.