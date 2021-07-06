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Коваленко: В сборной Украины лучший по CS:GO Зубков - задрот максимальный

Наши за границей
(1 голосов)

А сам Виктор купил виртуальный нож за 1 000 долларов

Коваленко: В сборной Украины лучший по CS:GO Зубков - задрот максимальный

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своем увлечении видеоиграми.

- Сколько ты тратил на видеоигры?

– Общая сумма не разглашается.

- Что ты купил самое дорогое?

– Нож за 1 000 долларов.

- Это в CS:GO?

– Да.

- Ты кайфуешь от того, что так тратишь? Может, машину еще одну.

– Ну ты же не каждый день туда кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет.

- Так, а что дает этот нож за тысячу долларов?

– Ничего, просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все.

- Кто самый лучший в сборной Украины по CS:GO?

– Зубков. Задрот максимальный. Сейчас хорошо, хоть ребенок, не сильно может играть. Когда жена с ребенком уезжает.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Александр Зубков
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:57
У нас сборная задротов))))А потом нас выносят 4-0))))
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