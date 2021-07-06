Коваленко: В сборной Украины лучший по CS:GO Зубков - задрот максимальный

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своем увлечении видеоиграми.

- Сколько ты тратил на видеоигры?

– Общая сумма не разглашается.

- Что ты купил самое дорогое?

– Нож за 1 000 долларов.

- Это в CS:GO?

– Да.

- Ты кайфуешь от того, что так тратишь? Может, машину еще одну.

– Ну ты же не каждый день туда кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет.

- Так, а что дает этот нож за тысячу долларов?

– Ничего, просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все.

- Кто самый лучший в сборной Украины по CS:GO?

– Зубков. Задрот максимальный. Сейчас хорошо, хоть ребенок, не сильно может играть. Когда жена с ребенком уезжает.