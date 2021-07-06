Коваленко: В сборной Украины лучший по CS:GO Зубков - задрот максимальный
А сам Виктор купил виртуальный нож за 1 000 долларов
Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своем увлечении видеоиграми.
- Сколько ты тратил на видеоигры?
– Общая сумма не разглашается.
- Что ты купил самое дорогое?
– Нож за 1 000 долларов.
- Это в CS:GO?
– Да.
- Ты кайфуешь от того, что так тратишь? Может, машину еще одну.
– Ну ты же не каждый день туда кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет.
- Так, а что дает этот нож за тысячу долларов?
– Ничего, просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все.
- Кто самый лучший в
– Зубков. Задрот максимальный. Сейчас хорошо, хоть ребенок, не сильно может играть. Когда жена с ребенком уезжает.
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