Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время станет футболистом "Бенфики".

Вчера вечером игрок прилетел в Лиссабон с женой и президентом ФК "Бенфика" Руи Педро Бразой. Ожидается, что трансфер обойдется "орлам" в 15 миллионов евро.

Уточняется, что "Гент" и "Бенфика" сейчас согласовывают последние детали перехода украинца, и вскоре сделка будет завершена.

В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.