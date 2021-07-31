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Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Сделка вскоре будет закрыта

Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику

Канал CCTV

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время станет футболистом "Бенфики".

Вчера вечером игрок прилетел в Лиссабон с женой и президентом ФК "Бенфика" Руи Педро Бразой. Ожидается, что трансфер обойдется "орлам" в 15 миллионов евро.

Уточняется, что "Гент" и "Бенфика" сейчас согласовывают последние детали перехода украинца, и вскоре сделка будет завершена.

В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Caballero (Fale town Fale state)
31.07.2021 в 09:23
15 лямів це ще багато за бігаючу колоду-добивалу. Але ж вже не 25.
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