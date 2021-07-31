Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику
Сделка вскоре будет закрыта
Канал CCTV
Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время станет футболистом "Бенфики".
Вчера вечером игрок прилетел в Лиссабон с женой и президентом ФК "Бенфика" Руи Педро Бразой. Ожидается, что трансфер обойдется "орлам" в 15 миллионов евро.
Уточняется, что "Гент" и "Бенфика" сейчас согласовывают последние детали перехода украинца, и вскоре сделка будет завершена.
В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:A Bola
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос - Металлист 1925 1:0. Сын за отца
- Львов – Шахтер, Колос – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матчей 2-го тура УПЛ
- Алаба обошелся Реалу в кругленькую сумму. Подробности “бесплатной” сделки
- Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (Fale town Fale state)
31.07.2021 в 09:23
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...