Соболь забил победный мяч за Брюгге в концовке встречи - ВИДЕО
Эдуард отличился в поединке с "Юнион Сент-Жиллуаз"
Фото: Club Brugge KV
В матче 2-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде минимально обыграл "Юнион Сент-Жиллуаз".
Единственный мяч в игре забил фланговый защитник гостей Эдуард Соболь - украинец заменил Доста на 46-й минуте встречи, а на 84-й поразил ворота соперника.
Видео гола Соболя
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