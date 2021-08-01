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Соболь забил победный мяч за Брюгге в концовке встречи - ВИДЕО

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Эдуард отличился в поединке с "Юнион Сент-Жиллуаз"

Соболь забил победный мяч за Брюгге в концовке встречи - ВИДЕО

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

В матче 2-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде минимально обыграл "Юнион Сент-Жиллуаз".

Единственный мяч в игре забил фланговый защитник гостей Эдуард Соболь - украинец заменил Доста на 46-й минуте встречи, а на 84-й поразил ворота соперника.

Видео гола Соболя

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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