Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч Лиги чемпионов с ПСВ
Украинец в обойме
SL Benfica
Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на матч квалификации
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" этим летом и в двух матчах за "орлов" уже забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#SLBPSV #UCL #EPluribusUnum pic.twitter.com/dETWOnf1x6— SL Benfica (@SLBenfica) August 18, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют
- Восемь игроков сборной, вызванных на матчи в сентябре, уже играли под руководством Петракова
- Суркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер
- Яремчукомания близка, но игру нужно улучшать. Итоги вчерашнего выступления Романа Яремчука
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 21:24
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...