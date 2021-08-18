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Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч Лиги чемпионов с ПСВ

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(2 голосов)

Украинец в обойме

Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч Лиги чемпионов с ПСВ

SL Benfica

Новина українською

Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на матч квалификации Лиги чемпионов против ПСВ.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" этим летом и в двух матчах за "орлов" уже забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук ПСВ (Эйндховен)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 21:24
Романе, перемоги та голів побільше...
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