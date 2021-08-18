Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч Лиги чемпионов с ПСВ

Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на матч квалификации Лиги чемпионов против ПСВ.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" этим летом и в двух матчах за "орлов" уже забил 1 гол и отдал 2 ассиста.