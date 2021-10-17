Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Пребывание в клубе из топ-чемпионата – это не автоматическая гарантия успеха. Подтверждено Коноплянкой, которого доставали критикой и едкими комментариями в "Севилье" и "Шальке". Коваленко же пресса уничтожала в "Шахтере" – слишком быстро из него слепили звезду, возложив на плечи тяжелую ношу ожиданий.

Коваленко удалось убежать в прямом смысле этого слова. Переезд в Италию сделал так, что Виктор практически исчез из радаров украинских СМИ. Итальянская пресса тоже не донимала, ведь кому нужен глубокий запасной "Аталанты", а ныне – арендованный "Специей" игрок? Правильно, никому, пока ты сам о себе не напомнишь. Вот и была задача у Коваленко напомнить о себе в позитивном ключе – не удалением, участием в драке или каким-то гипер-ляпом, а красивой игрой. И вот, пожалуйста.

Результативная передача плюс зрелищный результативный удар. Лучший матч Виктора Коваленко на Апеннинах. Однако выбор матчей совсем неширок – это был лишь четвертый поединок для украинца в ​​Италии. Три минуты перед тем сыграл за "Аталанту", один матч за "Специю" пришелся на Кубок. И вот только второй в карьере выход в основе в Серии А.

Было бы странно, если бы Виктор не сыграл со старта, ведь "Специя" перед этим матчем потеряла десять игроков. Его позиция была в опорной зоне, ниже четырех игроков атаки, однако агрессивный стиль "Специи" в этом матче предусматривал участие в наступательных действиях практически всей средней линии. Шестнадцать ударов по воротам, 856 ТТД, 1.91 ожидаемых голов, пять ключевых передач, 56 позиционных атак, 18 атак на скорости. Это один из лучших матчей команды Тьяго Мотты в сезоне (точнее, один из лучших таймов "Специи" в сезоне). Приятно, что причастен к этому и Виктор Коваленко.

Кроме гола и голевой передачи, в его личной статистике два заработанные на себе фола, 52 передачи с точностью 82 процента, четыре овладения мячом в неочевидных ситуациях, семнадцать единоборств с 41-им процентом успешности, три отбора мяча, шесть подборов и шесть перехватов. Только три потери мяча. Коваленко получил самую выокую оценку от InStat среди всех участников матча, однако эта оценка не дотянула до индекса "300".

Столько положительной прессы Коваленко последний раз получал, пожалуй, года три назад, когда забивал победный гол в ворота "Динамо" (кстати, несколько схожий по стилю со вчерашним голом). Важно, чтобы следующей вспышки опять не пришлось ждать несколько сезонов.