  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО
В тренде

Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Руслан снова в деле

Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 13-го тура Серии А встретились "Аталанта" из Бергамо и ФК "Специя". В составе гостей вышел в старте Виктор Коваленко, а Руслан Малиновский в свою очередь остался в запасе.

Однако, на 60-й минуте Малиновский появился на поле вместо Йосипа Иличича, а уже на 89-й забил гол у ворота "Специи". Украинцу ассистировал Луис Муриэль.

Этот мяч стал 5-м для "Аталанты" в сегодняшнем поединке. Матч закончился со счетом 5:2.

В текущем сезоне Серии А Руслан сыграл 13 поединков за команду Гасперини, забил три гола и отдал один ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Специя
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
20.11.2021 в 18:13
хорошо шо забил, бо ударил так себе, хороший воротник потянул бы
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
20.11.2021 в 18:14
мона было и ничего не писать)
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.11.2021 в 18:57
тебе - да
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...