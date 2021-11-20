Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО

Сегодня в матче 13-го тура Серии А встретились "Аталанта" из Бергамо и ФК "Специя". В составе гостей вышел в старте Виктор Коваленко, а Руслан Малиновский в свою очередь остался в запасе.

Однако, на 60-й минуте Малиновский появился на поле вместо Йосипа Иличича, а уже на 89-й забил гол у ворота "Специи". Украинцу ассистировал Луис Муриэль.

Этот мяч стал 5-м для "Аталанты" в сегодняшнем поединке. Матч закончился со счетом 5:2.

В текущем сезоне Серии А Руслан сыграл 13 поединков за команду Гасперини, забил три гола и отдал один ассист.