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Дзаккерони: В 1998 написал Берлускони отчет об игре Шевченко - нужно немедленно брать

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(2 голосов)

Альберто Дзаккерони вспомнил, как ездил на просмотр игрока на матч Арсенал - Динамо

Дзаккерони: В 1998 написал Берлускони отчет об игре Шевченко - нужно немедленно брать

Новина українською

Бывший главный тренер "Милана" Альберто Дзаккерони рассказал La Gazzetta dello Sport о том, как в 1998 году он просматривал Андрея Шевченко в матче ЛЧ между "Арсеналом" и "Динамо" (1:1).

"Берлускони (на тот момент президент "Милана", - прим) никогда не посылал меня на просмотр игроков, а тут попросил меня посмотреть на Шевченко и предоставить расширенный отчет об увиденном.

В итоге, я ответил - написал печатными буквами, что нужно немедленно его брать.

Тогда "Динамо" провело оборонительный матч, но они с Ребровым были словно с другой планеты. Киевляне тогда остановили "Арсенал" Бергкампа, сыграв 1:1.

У нас с помощником не было сомнений. Шевченко нужно было брать и точка. После той ночи Берлускони решился на этот переход. Остальное уже история", - сказал Дзаккерони.

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В статье: Андрей Шевченко Сильвио Берлускони Альберто Дзаккерони Милан
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Источник:
ilmilanista

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Комментарии (1)
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Footballers (Умань)
01.12.2021 в 23:31
Шевченко і Ребров були просто супер.Після них більше такого рівня нападаючих не було і нема .
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