Дзаккерони: В 1998 написал Берлускони отчет об игре Шевченко - нужно немедленно брать
Альберто Дзаккерони вспомнил, как ездил на просмотр игрока на матч Арсенал - Динамо
Бывший главный тренер "
"Берлускони (на тот момент президент "Милана", - прим) никогда не посылал меня на просмотр игроков, а тут попросил меня посмотреть на Шевченко и предоставить расширенный отчет об увиденном.
В итоге, я ответил - написал печатными буквами, что нужно немедленно его брать.
Тогда "Динамо" провело оборонительный матч, но они с Ребровым были словно с другой планеты. Киевляне тогда остановили "Арсенал" Бергкампа, сыграв 1:1.
У нас с помощником не было сомнений. Шевченко нужно было брать и точка. После той ночи Берлускони решился на этот переход. Остальное уже история", - сказал Дзаккерони.
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