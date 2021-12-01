Дзаккерони: В 1998 написал Берлускони отчет об игре Шевченко - нужно немедленно брать

Бывший главный тренер " Милана " Альберто Дзаккерони рассказал La Gazzetta dello Sport о том, как в 1998 году он просматривал Андрея Шевченко в матче ЛЧ между "Арсеналом" и "Динамо" (1:1).

"Берлускони (на тот момент президент "Милана", - прим) никогда не посылал меня на просмотр игроков, а тут попросил меня посмотреть на Шевченко и предоставить расширенный отчет об увиденном.

В итоге, я ответил - написал печатными буквами, что нужно немедленно его брать.

Тогда "Динамо" провело оборонительный матч, но они с Ребровым были словно с другой планеты. Киевляне тогда остановили "Арсенал" Бергкампа, сыграв 1:1.

У нас с помощником не было сомнений. Шевченко нужно было брать и точка. После той ночи Берлускони решился на этот переход. Остальное уже история", - сказал Дзаккерони.