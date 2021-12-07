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Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Некоторые считали, что он станет лучшим защитником в истории украинского футбола

Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?

UA-Футбол
Новина українською

Уже прошло больше десяти лет с тех пор, как Дмитрий Чигринский последний раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины. Постепенно разговоры о нем становились все тише, а сейчас об украинском защитнике уже мало кто вспоминает. Мы решили исправить это и вспомнить весь путь украинца в футболе: как все начиналось, переход в Барселону, а также его этап карьеры в Греции.

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В статье: Дмитрий Чигринский Барселона Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 12:16
В Барселоне наверное.
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Цап-царап (Харків)
07.12.2021 в 12:19
На место ушедшего Чигринского найдётся какой нибудь Лунин...
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 12:22
Лунин в Реале.
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Цап-царап (Харків)
07.12.2021 в 13:10
При чём здесь Лунин или Барселона - речь о тёплом месте...
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scorpius (Ck)
07.12.2021 в 12:15
Слишком стеклянный. Хорошо начинал, но переход в Барсу стал ошибкой, не каждому дано адаптироваться и заиграть в клубе такого калибра. А дальше как-то по наклонной пошло и в итоге травмы поставили крест на большой карьере.
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