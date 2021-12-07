Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?

Уже прошло больше десяти лет с тех пор, как Дмитрий Чигринский последний раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины. Постепенно разговоры о нем становились все тише, а сейчас об украинском защитнике уже мало кто вспоминает. Мы решили исправить это и вспомнить весь путь украинца в футболе: как все начиналось, переход в Барселону, а также его этап карьеры в Греции.