Луческу: Яремчук мог вырасти и играть в Динамо. Киевский клуб – это тот же уровень, что и Бенфика
Интересное сравнение от главного тренера киевлян
Фото: Benfica SL
Главный тренер "
– В "Бенфике" играет Роман Яремчук, который был в "Динамо". В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?
– Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста.
Он вырос в Европе, он играет в "Бенфике". Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в "Динамо". Киевский клуб – это тот же уровень, что и "Бенфика".
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