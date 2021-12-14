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Луческу: Яремчук мог вырасти и играть в Динамо. Киевский клуб – это тот же уровень, что и Бенфика

Наши за границей
(1 голосов)

Интересное сравнение от главного тренера киевлян

Луческу: Яремчук мог вырасти и играть в Динамо. Киевский клуб – это тот же уровень, что и Бенфика

Фото: Benfica SL

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался об игре украинского форварда Романа Яремчука, который летом перешел в лиссабонскую "Бенфику".

– В "Бенфике" играет Роман Яремчук, который был в "Динамо". В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?

– Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста.

Он вырос в Европе, он играет в "Бенфике". Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в "Динамо". Киевский клуб – это тот же уровень, что и "Бенфика".

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.12.2021 в 18:54
Старость - не радость!
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+1
0
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NORDOS
14.12.2021 в 19:02
шо ж ти так про себе
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0
-1
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Romerik (YNWA)
14.12.2021 в 18:45
Не розумію до чого він то сказав, так як в своїх же словах він визнав, що інші чемпіонати зовсім з іншим рівнем, і я припускаю що з вищим. І що там треба працювати і грати на максимумі, тим самим підсвідомо визнав що в упл ніхто на максимум не викладається і тим самим не росте. Через це він би тут ніколи не виріс в того футболіста, яким зараз є...
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
14.12.2021 в 18:38
Ну ну да у вас и Беседин звезда мирового уровня)
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+1
0
Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 18:33
Разве эта новость не висела здесь пару дней назад?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 18:27
Динамо уже давно не уровень.
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.12.2021 в 18:09
А я міг би побити Кличків, причому двох одночасно. В нас напевно той самий рівень. Ключові слова "міг би" та "напевно".
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0
0
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simargl (Чернигов)
14.12.2021 в 18:06
Маразм крепчает . Какая разница)))
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+1
0
KadimXa (Харьков)
14.12.2021 в 18:00
Ну да один уровень. Только одни в 1/8 лиги чемпионов,а вторые в #опе еврокубков.
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+3
0


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