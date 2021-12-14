Луческу: Яремчук мог вырасти и играть в Динамо. Киевский клуб – это тот же уровень, что и Бенфика

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказался об игре украинского форварда Романа Яремчука, который летом перешел в лиссабонскую "Бенфику".

– В "Бенфике" играет Роман Яремчук, который был в "Динамо". В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?

– Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста.

Он вырос в Европе, он играет в "Бенфике". Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в "Динамо". Киевский клуб – это тот же уровень, что и "Бенфика".