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Гай: Я пошел в Кубань не из-за каких-то своих убеждений. Это просто был один из вариантов

Наши за границей
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(3 голосов)

Футболист рассказал о своём выборе

Гай: Я пошел в Кубань не из-за каких-то своих убеждений. Это просто был один из вариантов

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай рассказал о том, почему он в 2016 году перешел в российскую "Кубань".

– Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор.

- Были другие предложения?

– Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в "Кубань" из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру.

- Если бы была возможность переиграть ситуацию, вы бы поменяли свое решения?

- Я считаю, что в жизни никогда нельзя ни о чем жалеть. Как произошло, так произошло – это уже история.

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В статье: Алексей Гай Кубань (Краснодар)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (10)
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ПетроФ (Луцьк)
22.12.2021 в 22:54
це тільки початок. уявляю що тут станеться коли вьюха буде в повному обсязі.))) Щур даунбасівський є завжди щурем, що би він не говорив.
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0
0
friday13 (Львів)
22.12.2021 в 22:53
say no to russism
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0
0
fan sd
22.12.2021 в 22:51
не прикидывайся дурачком гай.тем более у тебя были варианты.
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.12.2021 в 22:35
Гнилой и тупой ватник...
Ответить
+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
22.12.2021 в 22:15
Ротань уехал из рубина, когда война началась, а этому сепару пох
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.12.2021 в 22:36
И поехал в рубин,когда война уже была)
Ответить
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.12.2021 в 22:08
вот я никак не пойму че те кроты такие вот ..... их же попустили а они вот так ... ну как?
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+1
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
22.12.2021 в 22:17
Им в кукушки долбили, что они самые лучшие, федорычу аплодировали, все будет Донбасс . Мания величия
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+1
0
Dr. House (Поділля)
22.12.2021 в 21:58
Тридварас
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+3
0
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 22:24
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+1
0


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