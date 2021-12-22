Гай: Я пошел в Кубань не из-за каких-то своих убеждений. Это просто был один из вариантов

Экс-игрок " Шахтера " и сборной Украины Алексей Гай рассказал о том, почему он в 2016 году перешел в российскую "Кубань".

– Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор.

- Были другие предложения?

– Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в "Кубань" из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру.

- Если бы была возможность переиграть ситуацию, вы бы поменяли свое решения?

- Я считаю, что в жизни никогда нельзя ни о чем жалеть. Как произошло, так произошло – это уже история.