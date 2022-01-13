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Руди Гарсия отказался возглавить Дженоа

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(3 голосов)

Не все так просто у генуэзцев

Руди Гарсия отказался возглавить Дженоа

Новина українською

Французский специалист Руди Гарсия, который считался одним из главных претендентов на пост главного тренера "Дженоа", отказался возглавить итальянский клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

57-летний тренер не захотел работать с командой, которая стоит на вылет.

Теперь главным кандидатом на пост тренера "Дженоа" становится Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021-го, когда ушел из "Герты".

Также руководство клуба еще не договорилось с Андреем Шевченко о расторжении контракта. Он будет главным тренером "Дженоа" в матче против "Милана", который состоится сегодня, 13 января.

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений.

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В статье: Андрей Шевченко Руди Гарсия Дженоа (Генуя)
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
13.01.2022 в 23:10
Да пусть расторгают. Выплатят неустойку и все равно вылетят. Когда терпения ноль-результата не будет.
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