Руди Гарсия отказался возглавить Дженоа
Не все так просто у генуэзцев
Французский специалист Руди Гарсия, который считался одним из главных претендентов на пост главного тренера "
57-летний тренер не захотел работать с командой, которая стоит на вылет.
Теперь главным кандидатом на пост тренера "Дженоа" становится Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021-го, когда ушел из "Герты".
Также руководство клуба еще не договорилось с Андреем Шевченко о расторжении контракта. Он будет главным тренером "Дженоа" в
Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений.
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