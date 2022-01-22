Малиновский не попал в заявку Аталанты на игру против Лацио

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в Риме сыграет против "Лацио". Начало встречи - 21:45.

Атакующий полузащитник команды из Бергамо Руслан Малиновский не попал в заявку своей команды на этот поединок.

Игру против миланского "Интера" в прошлом туре украинец также пропустил. В СМИ была информация, что хавбек сборной Украины не принял участие в матче из-за введений новых правил в Серии А и не получил разрешение, так как был не вакцинирован. Но жена Руслана опровергла эту информацию.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний хавбек сыграл в 23 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мяча и 2 голевые передачи.