Малиновский не попал в заявку Аталанты на игру против Лацио
Причина неизвестна
Фото: atalanta.it
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в Риме сыграет против "Лацио". Начало встречи - 21:45.
Атакующий полузащитник команды из Бергамо Руслан Малиновский не попал в заявку своей команды на этот поединок.
Игру против миланского "Интера" в прошлом туре украинец также пропустил. В СМИ была информация, что хавбек сборной Украины не принял участие в матче из-за введений новых правил в Серии А и не получил разрешение, так как был не вакцинирован. Но жена Руслана опровергла эту информацию.
В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний хавбек сыграл в 23 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мяча и 2 голевые передачи.
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