Малиновский: Интер и Наполи – самые сильные итальянские команды сейчас

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал уже проведенную часть текущего сезона:

“ — В групповом раунде Лиги чемпионов "Аталанта" заняла второе место по общей беговой работе. А вы тоже никому не даете спуск в этом вопросе?

— Я не слежу за такими показателями, но думаю, что так оно и есть. Мистер нам всегда говорит, что в противостоянии с грандами чемпионата наш главный козырь — отличное физическое состояние. Это наша сила, и мы ее стараемся использовать.

— Ты доволен своей результативностью этого сезона?

— В начале чемпионата было тяжело, потому что я пропустил предсезонку. Сказывались и послеоперационные моменты. Но я принял форму, и чувствую себя хорошо.

Сейчас у меня пять забитых мячей в Серии А. В предыдущих сезонах было по восемь голов. Вот этот показатель хочется перекрыть. Впереди еще много игр, и мне нужно постараться.

— В чем ты точно прибавил за время пребывания в Бергамо, это в оборонительных действиях. Трудно ли было достичь такого понимания в этом элементе игры?

– Признаюсь, да. Особенно первый год. У меня было много желания и движения, но порой я пытался объять необъятное. Эффективность была не самой высокой, и на этом часто акцентировал внимание Джан Пьеро Гасперини.

Тренер требовал меньше бегать вхолостую и больше думать, читать ситуацию, правильно передвигаться. Сделаешь вовремя два шага в сторону – и бежать придется гораздо меньше. Когда понял все эти вещи, привык к требованиям, стало гораздо легче.

— Ты уже однажды сказал, что перед “Аталантой” не стоит задача выиграть чемпионат. Ваша цель – попадание в Лигу чемпионов?

– Да. Занять первое место очень сложно. Здесь все конкуренты – клубы топ-уровня. Поэтому выход в Лигу чемпионов – для нас это уже достижение.

— Кто сейчас в Италии самый сильный из игры?

— Думаю, “Интер” и “Наполи”. Но еще есть “Милан”, “Ювентус”. Да и мы вроде бы неплохо играем (улыбается). Поэтому я уверен, что нас ждет непредсказуемый финиш чемпионата.

— В твоей профессиональной карьере много ярких моментов, но, кажется, мало титулов. Согласен?

— В принципе да. Пока он один – победа в чемпионате Бельгии с “Генком”. С “Аталантой” мы в прошлом году играли в финале Кубка Италии, но чуть ли не повезло. Может, выиграем на этот раз. У нас еще Лига Европы.

Конечно, мне, как любому футболисту, хочется чаще поднимать над головой все эти трофеи. Я много работаю и надеюсь, что в моей карьере титулы еще будут.

— Кстати, не ты ли был организатором сорвавшейся стажировки в “Аталанте” главного тренера сборной Украины?

– Нет. Там УАФ занималась этим вопросом, но сейчас не самое лучшее время – в Италии очень жесткие карантинные меры. Впрочем, я думаю, что Александр Петраков в Бергамо еще приедет”, - сказал Малиновский.