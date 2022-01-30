Горящий газовый гигант. Удастся ли Богдану Ледневу перезагрузить карьеру в Фехерваре?

В четверг был сыгран перенесенный матч венгерской лиги, а вчера там началась вторая часть сезона. Сегодня сыграют три из четырех ее лидеров. В том числе и четвертая команда НБI "Фехервар", за которую играют Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев. Последний, 23-летний полузащитник, был взят в январе в аренду у "Динамо" с возможностью выкупа за два миллиона евро. Сумму, за которую этот клуб никогда и никого не покупал. Станет ли украинец первым?

Несостоявшаяся дуэль

Те, кто внимательно читал написанное в венгерских музеях или СМИ, должны были почувствовать явную ностальгию венгров. По империалистическому прошлому, когда владели кусками Румынии, Хорватии, Сербии, Словакии, Украины. С вокзалов страны до сих пор идут поезда в Poszony, Navygarad, Ungvar. А "Братислава", "Орадя", "Ужгород" пишут лишь в скобках. Так и с футболом. О легендарной сборной 50-х вспоминают постоянно, и любой прогресс воспринимают как шаг к тем временам, ко временам величия.

О матчах сборной Закарпатья, составленной из этнических венгров и выигравшей Чемпионат Мира-2018 CONIFA среди непризнанных сборных (её украинских участников УАФ затем дисквалифицировала пожизненно), в Венгрии писали довольно подробно. Ещё и особо гордились возможным дерби в финале против Szekely Land - сборной этнических венгров из Румынии.

В 2018-19 годах венгры уже радостно потирали руки. Сборная вышла на второй Евро подряд, второй представитель страны подряд играл в группе Еврокубков. Казалось, рождается яростное соперничество, даже ненависть, что мотивирует усиливаться. "Видеотон" взял чемпионат-2017/18. "Ференцварош" ответил в 2018/19, но в том же сезоне был побит Види четыре раза подряд - в лиге и в Кубке ("Види" взял трофей). А это вызвало обвинения в адрес тренера Фради Сергея Реброва о неумении играть Топ-матчи.

В 2018-ом году бюджет "Видеотона" превысил бюджет "Ференцвароша", а летом 2019-го года столичному гранду был нанесён ещё один ощутимый удар - провинциалы переманили одного из его лидеров Ивана Петряка.

Впрочем, с тех пор все кардинально изменилось. Фради легко взяли второе и третье чемпионство подряд, Ребров выигрывал большие матчи один за другим, вывел команду в Лигу Чемпионов, создав пропасть между нею и Види в бюджетном плане. Сами же Види (давняя кличка команды) уже дважды за эти годы и уже в 17-й и 18-й раз в истории сменили имя - на "МОЛ Види", затем на "МОЛ Фехервар", в группах Еврокубков больше не появлялись, в лиге опустились на третье, а теперь и на четвёртое место.

Клуб нервной элиты

"Видеотон" или "Фехервар" (два наиболее классических, наиболее популярных имени этого клуба) - вовсе не исторический гранд венгерского футбола. Первый свой чемпионский титул из трех он выиграл в 2011-ом году. Первый Кубок из двух - в 2006-ом. Финал Кубка УЕФА-1985, когда выбил "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" и уступил лишь "Реалу", стал огромной сенсацией. Он базируется в Секешфехерваре, лишь девятом по величине городе небольшой страны с 95-ю тысячами населения.

С другой стороны, город этот исторически важен, ведь здесь короновались первые короли Венгрии. Находится он очень недалеко от знаменитых богатых курортов озера Балатон на главном пути к ним. В коммунистические времена здесь блистал производитель автобусов Икарус и производитель радио- и видеотехники Видеотон. Последний и в 2020-ом году занимал четвёртое место по объёму производства в отрасли в Евросоюзе. И главное - здесь родилась нынешняя элита страны.

Виктор Орбан руководит страной с 2010-го года. Либеральные круги считают, что в стиле диктатора. Он родился здесь, детство провел в соседнем селе Фельчут, и ближайшие к нему и богатейшие в стране люди - его друзья или земляки. Как Иштван Гаранчи, владелец "Фехервара", официально 15-й в списке богачей страны, но гораздо выше по влиянию. Орбан обожает футбол, болеет за "Фехервар", часто был на его матчах, а за команду из Фельчута даже играл. "Академия Пушкаша", третья команда в лиге, оттуда.

В целом в венгерский футбол вкладываются деньги, особенно - в построение новых стадионов и тренировочных баз. Готовых даже для игры в январе. И вкладывать Орбан и его люди будут ещё больше. Тот же "Фехервар" за менее, чем два года, к 2018-ому, построил новый стадион на месте старого на 14 тысяч зрителей.

Впрочем, боление всесильного Премьер-министра не очень помогает. Как и нефтегазовый гигант МОЛ (в том числе владеет главными компаниями отрасли в Словакии и Хорватии), давший имя клубу. Скорее - даже мешает. Здесь слишком нетерпеливы к любым неудачам, слишком часто меняют кадры. За последние восемь лет здесь работали девять главных тренеров. Летом, уже после начала сезона, сменился и спортивный директор. Осенью говорили и об увольнении очередного тренера Имре Сабича.

В 2017-ом году "Види" выбил "Бордо" и вышел в последний раунд Квалификации Лиги Европы. В 2018-ом играл в последнем раунде Квалификации Лиги Чемпионов, выбив "Лудогорец" и "Мальме". Затем чуть не вышел из группы ЛЕ. Однако в 2019-ом вылетел рано от лихтенштейнского "Вадуца". В 2020-ом вылет в Квалификации ЛЕ от "Стандарда" после победы над французским "Реймсом" посчитали неудачей. А вылет от армянского "Арарата" в первом же раунде Лиги Конференций в 2021-ом уволил спортдира.

Сейчас команда в подвешенном состоянии. Сабич, бывший игрок команд Бундеслиги и сборной, до этой работы имел опыт лишь помощника главных в сборных Венгрии и Австрии. Его помощники Шандор Торгелль и Роланд Юхас только-только завершили карьеру игрока. Пара неудач в январе-феврале способна отправить всех домой.

Ищут голы и ассисты

Состав вовсе не плох. Форварды - 28-летний Кенан Кодро с 68-ю матчами Примеры в резюме, признанный местный бомбардир Неманья Николич. Палко Дардаи играл за "Герту". Защитники Фиола и Него были одними из лучших в сборной Венгрии на Евро, где дала бой Португалии, Германии и Франции. Адриан Рус - игрок сборной Румынии, Армин Ходжич - Боснии и Герцеговины, Макаренко и Петряк - Украины. Но результата нет. Четвертое место в целом, девятое по голам везде и очкам в гостях. В лиге из 12-ти команд.

Её обвиняют в безразличной медленной игре, лишённой стиля, в том, что плывёт по течению. Бывший вратарь команды Янош Коста даже заявляет, что не видит желания победить. Особо критикуя легионеров.

Летний новичок Макаренко, которого пресса очень хвалит и называет даже "главным игроком команды" (Csakfoci), заявил, что результаты и игра не отвечают амбициям и силе команды. "Мы должны быть первыми". Фиола согласен. Петряк также разочарован, хотя и вспоминает о травмах и болезнях и о прогрессе в ноябре-декабре. Все заявляют о страстном желании реванша.

Новый спортивный директор Иштван Шалой, как раз опытный менеджер с 19-ю годами опыта, бывший технический директор сборной, настроен решительно. Он говорит о травмах, о шоке после "Арарата", о том, что "Фехервар" уже отстает в развитии от "Ференцвароша" на 2-3 года. Но и реально ищет изменения. Хочет, чтобы команда играла в быстрый вертикальный футбол, постоянно пробивала по воротам, не сидела глубоко. "Мы должны быть готовы схватить Фради за горло, если они начнут ошибаться".

Вместе с тем, он признал проблемы с Сабичем и заявил, что главного тренера должен назначать спортивный директор. Признал и сложности с приглашением легионеров, поскольку те не верят, что скауты увидят их в НБI. Приводя в пример игрока "Партизана", которому предложил гораздо большую зарплату, чем в Сербии. О Сабиче он говорит как о молчаливом человеке, не любящем камер. О честном, справедливом, с "западным менталитетом". Приживется ли такой в Венгрии, где "фаны и медиа постоянно требуют сносить головы"?

Спортдир хочет уже зимой усилиться 4-5 игроками. Прежде всего игроками с характером и опытом больших матчей. Именно этого, по его словам, не хватает прежде всего. Потому он особо отмечает Макаренко. Считает таким и Леднева. В целом на участие Богдана в матчах Лиги Чемпионов за "Динамо" венгерская пресса обращает немалое внимание. Называя такой переход большой удачей.

Шалой ищет игроков, способных умным пасом взломать оборону. Леднева он называет техничным, креативным игроком, явным усилением позиций "десятки" и правого вингера. Ожидает от него много голов и ассистов. Вообще-то, в первой половине сезона команда играла без "десятки", по схеме 4-4-2. Но это было вынужденной мерой, из-за поздних летних демаршей двух игроков, желавших уйти. Теперь Леднев должен обеспечить переход на 4-2-3-1. И поставлять мячи типичным завершителям Николичу и Кодро.

За и против

Способен ли преуспеть Богдан в "Фехерваре"? За него помощь Макаренко и Петряка в адаптации, слабость лиги, пустота на его любимых позициях. Клуб, команда достигли низшей точки и очень амбициозны в попытках подняться наверх. Готовы схватить за горло "Ференцварош", который после Реброва заглох, сменил тренера в декабре, проиграл первый матч с новым в четверг (Станиславом Черчесовым) и опережает Види лишь на шесть очков.

С другой стороны, отношение к Богдану как к особому, сильному игроку, и ожидания от него велики. В лиге закрытого силового футбола с обилием костоломов против его техники. В конце концов, Петряк и Александр Зубков в этой лиге значительно добавили, но ни их родной клуб "Шахтер", ни клубы из более сильных лиг ими не заинтересовались. В венгерской лиге звезды не растут, а лидеры сборной Собослай, Орбан, Гулаши, оба Салая выросли в Германии, Англии, Австрии.

Удастся ли украинцу перезагрузить карьеру именно здесь?

Фото - официальный сайт "МОЛ Фехервар", Nemzeti Sport