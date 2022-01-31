Малиновский: Из-за того, что у меня отсутствовала бустерная доза вакцины, мой карантин длился не 7, а 10 дней
Руслан рассказал, почему пропустил три январских матча команды
Atalanta B.C.
Украинский хавбек "
— По ходу твоего личного карантина было много противоречивой информации. Прольешь свет?
— Начну с того, что кубковый матч с "Венецией" я пропускал из-за карточек, а потом сдал положительный тест на ковид. В связи с тем, что у меня было только две прививки и на тот момент отсутствовала бустерная доза вакцины, мой карантин длился не семь, а 10 дней. В Италии такие правила. Вот и вся история.
— За это время "Аталанта" дважды сыграла вничью, не забив ни одного мяча, и позволила "Ювентусу" вплотную приблизиться к себе в турнирной таблице.
— Мы играли против очень сильных команд — "Интера" и "Лацио". Так что никакого провала не было. Впереди еще много матчей, поэтому я надеюсь, что нам удастся наверстать упущенное. Через тур — домашний поединок с "Юве". В чемпионате Италии все очень быстро меняется, поэтому здесь каждая игра, как решающая.
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