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Супряга: Знаю, что Михайличенко стал чемпионом с Сампдорией, постараюсь не подвести его

Наши за границей
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Украинец дал первое интервью в качестве игрока Сампы

Супряга: Знаю, что Михайличенко стал чемпионом с Сампдорией, постараюсь не подвести его

instagram.com/sampdoria

Новина українською

Украинский форвард Владислав Супряга, который на днях перешел в "Сампдорию" на правах аренды, поделился впечатлениями от своего трансфера.

"Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. "Сампдория" меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался.

Михайличенко? Я знал, что он стал чемпионом в составе "Сампдории", так что постараюсь не подвести его.

Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой. Постараюсь все сделать, чтобы помочь команде. Я спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис.

Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его.

В первую очередь хочу помочь команде остаться в серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Постараюсь забить как можно больше голов.

Хочу передать привет всем болельщикам "Сампдории" и моим землякам, которые будут следить за мной", – сказал Супряга.

Напомним, что аренда Супряги рассчитана до коцна сезона. Также у итальянского клуба будет право выкупа игрока.

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
U.C. Sampdoria

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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
03.02.2022 в 20:19
Михайличенко став чемпіоном Італії в складі Сампи за ОДИН сезон. Отож, Супряго, ми дуже цінуємо твоє знання про те, що ти знаєш, що ми знаємо і триматимемо за тебе кулаки аби ти не зганьбив своє знання про те, куди ти поперся.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.02.2022 в 20:01
Як давно це було....Сампдорія чемпіон, Миха був в ударі). Успіхів!
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+3
0
CTX (Днепропетровск)
03.02.2022 в 20:01
Удачи! Ты хороший игрок, которому нужно найти Свою команду, и Своего тренера. В Днепре1 ты был лучшим. В Динамо сник. Помню, как Венглинский, Зозуля, и тот же Ротань (который не подошел Динамо) феерили в Днепре.
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+1
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