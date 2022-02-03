Супряга: Знаю, что Михайличенко стал чемпионом с Сампдорией, постараюсь не подвести его
Украинец дал первое интервью в качестве игрока Сампы
instagram.com/sampdoria
Украинский форвард Владислав Супряга, который на днях перешел в "
"Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. "Сампдория" меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался.
Михайличенко? Я знал, что он стал чемпионом в составе "Сампдории", так что постараюсь не подвести его.
Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой. Постараюсь все сделать, чтобы помочь команде. Я спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис.
Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его.
В первую очередь хочу помочь команде остаться в серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Постараюсь забить как можно больше голов.
Хочу передать привет всем болельщикам "Сампдории" и моим землякам, которые будут следить за мной", – сказал Супряга.
Напомним, что аренда Супряги рассчитана до коцна сезона. Также у итальянского клуба будет право выкупа игрока.
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