Украинский защитник Кишварды забил впервые с осени 2019-го года

В матче 19-го тура чемпионата Венгрии "Кишварда" дома играет против "Гонведы".

Гости первыми открыли счет в этом поединке - уже на 3-й минуте встречи. А спустя 8 минут защитник хоязев Антон Кравченко уравнял шансы команд на победу.

Этот забитый мяч стал для 30-летнего украинца первым с 23-го ноября 2019-го года.

На данный момент "Кишварда" идет на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Венгрии.