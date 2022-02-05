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Украинский защитник Кишварды забил впервые с осени 2019-го года

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Голом отметился Антон Кравченко

Украинский защитник Кишварды забил впервые с осени 2019-го года

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Венгрии "Кишварда" дома играет против "Гонведы".

Гости первыми открыли счет в этом поединке - уже на 3-й минуте встречи. А спустя 8 минут защитник хоязев Антон Кравченко уравнял шансы команд на победу.

Этот забитый мяч стал для 30-летнего украинца первым с 23-го ноября 2019-го года.

На данный момент "Кишварда" идет на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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В статье: Антон Кравченко Кишварда (Венгрия)
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