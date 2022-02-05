Украинский защитник Кишварды забил впервые с осени 2019-го года
Голом отметился Антон Кравченко
В матче 19-го тура чемпионата Венгрии "Кишварда" дома играет против "Гонведы".
Гости первыми открыли счет в этом поединке - уже на 3-й минуте встречи. А спустя 8 минут защитник хоязев Антон Кравченко уравнял шансы команд на победу.
Этот забитый мяч стал для 30-летнего украинца первым с 23-го ноября 2019-го года.
На данный момент "Кишварда" идет на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
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