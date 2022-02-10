Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины
Руслан снова в строю
Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен
Сегодня, 10 февраля, в Италии состоятся два матча Кубка страны, в одном из которых
В стартовом составе бергамаски выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Поединок начнется в 19:00.
Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за Аталанту 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассита.
???? Esordio dal 1' per @BogaJeremie!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 10, 2022
???? First ⚫️&???? start for Jeremie #Boga!
Presented by @Plus500#AtalantaFiorentina #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/M9cPad4j0T
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей
- Украинская правда: Кортеж Александра Ярославского сбил насмерть человека
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Супряге оформили обратную замену, а вышедший Конти забил спустя четыре минуты
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...