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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

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Руслан снова в строю

Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 10 февраля, в Италии состоятся два матча Кубка страны, в одном из которых Аталанта примет Фиорентину.

В стартовом составе бергамаски выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Поединок начнется в 19:00.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за Аталанту 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассита.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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