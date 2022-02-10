Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

Сегодня, 10 февраля, в Италии состоятся два матча Кубка страны, в одном из которых Аталанта примет Фиорентину.

В стартовом составе бергамаски выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Поединок начнется в 19:00.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за Аталанту 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассита.