У Богдана Мельника 2 гола в 3 последних матчах за Кишварду
В этот раз пострадала "Пакша"
Фото: kisvardafc.hu
Украинский полузащитник "Кишварды" Богдан Мельник провел 90 минут в матче против "Пакши" (3:3). Он сделал счет 2:0, забив на 12-й минуте встречи.
Это второй мяч украинца за последние 3 игры.
В этом сезоне Богдан провел за "Кишварду" 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 400 тысяч евро.
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Источник:kisvardafc.hu
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