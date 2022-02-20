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У Богдана Мельника 2 гола в 3 последних матчах за Кишварду

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В этот раз пострадала "Пакша"

У Богдана Мельника 2 гола в 3 последних матчах за Кишварду

Фото: kisvardafc.hu

Новина українською

Украинский полузащитник "Кишварды" Богдан Мельник провел 90 минут в матче против "Пакши" (3:3). Он сделал счет 2:0, забив на 12-й минуте встречи.

Это второй мяч украинца за последние 3 игры.

В этом сезоне Богдан провел за "Кишварду" 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 400 тысяч евро.

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В статье: Кишварда (Венгрия) Богдан Мельник Пакша
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Источник:
kisvardafc.hu

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