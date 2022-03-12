Приятный бонус. Малиновского признали игроком месяца в Аталанте
Вдобавок к такому же званию в Серии А
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Аталанты" определились со своим лауреатом на приз игрока февраля. Им стал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.
Il vostro https://t.co/mwUMGa5ryM Player of the Month di febbraio è ???? @malinovskyi18! ???? Complimenti, Ruslan! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 11, 2022
Your February #AtalantaPOTM is ???? #Malinovskyi! ???? Congratulations, Ruslan! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/OIF7PTGBX2
В прошлом месяце украинец принял участие в восьми матчах бергамасков (шесть в старте), записав в свой актив четыре гола и два ассиста.
Отметим, что в его активе уже 14 результативных действий (10+4) в этом сезоне.
Напомним, что в феврале Малиновский также получил награду лучшего игрока месяца в целом во всем чемпионате Италии.
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