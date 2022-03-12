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Приятный бонус. Малиновского признали игроком месяца в Аталанте

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Приятный бонус. Малиновского признали игроком месяца в Аталанте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Болельщики "Аталанты" определились со своим лауреатом на приз игрока февраля. Им стал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.

В прошлом месяце украинец принял участие в восьми матчах бергамасков (шесть в старте), записав в свой актив четыре гола и два ассиста.

Отметим, что в его активе уже 14 результативных действий (10+4) в этом сезоне.

Напомним, что в феврале Малиновский также получил награду лучшего игрока месяца в целом во всем чемпионате Италии.

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В статье: Руслан Малиновский
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