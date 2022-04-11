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Кочергин дебютировал в составе Ракува в чемпионате Польши

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец отыграл первый тайм

Кочергин дебютировал в составе Ракува в чемпионате Польши

Фото: RKS Raków Częstochowa

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Польши "Ракув" на своем домашнем поле расписал мировую со "Шленском" (1:1).

Впервые после подписания контракта с поляками на поле появился украинский полузащитник Владислав Кочергин. 25-летний футболист вышел с первых минут, но был заменен после перерыва. Результативными действиями украинец не отличился.

Отметим, что "Ракув" занимает 3-е место в Экстраклассы, отставая от лидирующего "Леха" по дополнительным показателем.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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