Цитаишвили сделал ассист в дебютном матче за Вислу
Ударный старт 21-летнего вингера
Фото: ФК Висла Краков / Автор - Бартек Зйотковский
Грузинский полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили удачно стартовал в чемпионате Польши.
В дебютном поединке за краковскую "Вислу" хавбек вышел на поле на 60-й минуте. Уже спустя семь оборотов секундной стрелки Гео сделал результативную передачу на Штефана Савича, который в том же слоте вышел на поле. Так "Висла" вышла вперёд (2:1), а в целом краковцы выиграли этот поединок со счётом 4:1.
Георгий Цитаишвили
Для "Вислы" эта победа стала первой с декабря. Но клуб из Кракова всё ещё занимает место в зоне вылета, отставая от спасительной пятнадцатой строчки на два балла.
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