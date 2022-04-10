Цитаишвили сделал ассист в дебютном матче за Вислу

Грузинский полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили удачно стартовал в чемпионате Польши.

В дебютном поединке за краковскую "Вислу" хавбек вышел на поле на 60-й минуте. Уже спустя семь оборотов секундной стрелки Гео сделал результативную передачу на Штефана Савича, который в том же слоте вышел на поле. Так "Висла" вышла вперёд (2:1), а в целом краковцы выиграли этот поединок со счётом 4:1.

Георгий Цитаишвили перебрался в "Вислу" 6 апреля. В первой половине сезона он играл за "Черноморец", а права на футболиста принадлежат "Динамо". В Польше грузин будет выступать как минимум до конца текущего сезона.

Для "Вислы" эта победа стала первой с декабря. Но клуб из Кракова всё ещё занимает место в зоне вылета, отставая от спасительной пятнадцатой строчки на два балла.